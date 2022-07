concurso 2397 desta quinta-feira (28)

O resultado da Dupla Sena, pelo concurso 2397, saiu às 20h desta quinta-feira (28). Como sua transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, quem assim desejou, pôde acompanhar cada detalhe.

Entretanto, aqueles que não conseguiram saber o resultado da Dupla Sena em tempo real, tem a chance de conferir os detalhes agora. A matéria que o Notícias Concursos preparou, tem todas as informações que você precisa para saber se é o sortudo da vez.

Confira o resultado da Dupla Sena

As dezenas sorteadas foram:

1º sorteio – 07 – 19 – 28 – 34 – 36 – 48;

2º sorteio – 03 – 20 – 28 – 39 – 43 – 06.

Infelizmente, não houve ganhadores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou para a próxima estação, chegando ao valor de R$ 1,4 milhão. Contudo, no primeiro sorteio, 15 apostadores acertaram cinco dezenas e receberão R$ 3.238,23. Outros 760 cidadãos acertaram quatro números e embolsaram R$ 73,04 cada. Com três acertos, 11.870 apostas levaram R$ 2,33 cada.

Já no segundo sorteio, oito pessoas tiveram cinco acertos e levaram para casa R$ 5.464,51 cada uma. Ademais, 558 apostadores tiveram quatro acertos e conseguiram R$ 99,48 de premiação. E com 3 acertos, 9.698 apostas receberão R$ 2,86.

Como fazer as apostas online nessa modalidade da loteria?

Seja presencialmente em uma casa lotérica, online pelo Internet Banking ou no site oficial das Loterias Online, o jogador tem até as 19h do dia do sorteio para finalizar suas apostas. Então, se você está curioso para entender como apostar pela Internet, não tenha receio.

Hoje em dia, cada vez mais os cidadãos estão se rendendo aos jogos online. Entretanto, há ainda aqueles que não abrem mão da tradição de fazer a fezinha após uma fila na lotérica. Mas, se você é do time dos “moderninhos”, siga os passos abaixo para ter êxito nos seus jogos:

Acesse o endereço eletrônico oficial das Loterias Online;

Clique em Dupla Sena;

Aparecerá o jogo a se preencher, então, basta escolher uma dezena em cada coluna. Se preferir, escolha mais dezenas, clicando no ícone “+” e em “Quantidade de Números da aposta”;

Então, clique em “Colocar no Carrinho”;

Em seguida, vá em “Ir para pagamento”;

Pronto! Agora, basta você cruzar os dedinhos, pensar positivo e ter uma boa sorte.

Para concorrer a prêmios milionários, basta dispor de R$ 2,00 na aposta mínima, onde o jogador consegue marcar seis dezenas e concorrer a dois sorteios. E para ganhar com o resultado da Dupla Sena, o jogador tem que acertar entre 3 até 6 dezenas.