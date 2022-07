Concurso Bombeiros RO 2022: SAIU o edital para Oficial! Até R$ 8,7 mil!

Saiu o edital. O Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros RO 2022) para o preenchimento de 08 vagas imediatas no cargo de Oficial.

Segundo o edital Bombeiros RO 2022 – Oficial, as vagas são para o Quadro Combatente e Quadro Complementar da corporação. A exigência para concorrer a uma das vagas é de nível superior em Direito e Engenharia Civil. A remuneração inicial é de R$ 8.786,50.

Cargos e vagas do concurso Bombeiros RO Oficial 2022

Cargo Vagas Salário Oficial Combatente 5 R$ 8.786,50 Oficial do Quadro Complementar 3 R$ 8.786,50

Requisitos dos cargos

Oficial Combatente : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito, fornecido por instituição de ensino superior Reconhecida pelo ministério da educação (MEC); Idade de 18 a 35 anos (completados até a data de divulgação o do resultado final da primeira etapa do certame); Para os militares da ativa do Estado de Rondônia não há limite de idade Altura mínima de 1,65m (homem) e 1,60m (mulher); Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.

: Oficial do Quadro Complementar: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino superior Reconhecida pelo ministério da educação (MEC); Idade máxima de 30 anos, completados até a data da publicação do edital; para os militares da ativa do Estado de Rondônia: ter a idade máxima de 35 anos Altura mínima de 1,65m (homem) e 1,60m (mulher); Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.



Inscrição, Etapas e Provas do Concurso Bombeiros RO 2022 – Oficial

A inscrição no concurso Bombeiros RO 2022 para o cargo de Oficial deverá ser realizada no período compreendido entre 19 de julho e 10 de agosto de 2022, por meio do site da banca organizadora, Cebraspe.

A taxa de inscrição para participar do concurso custa R$ 204,96.

Etapas e provas do concurso Bombeiros RO

O concurso público de Oficial do Corpo de Bombeiros RO 2022 para Oficial, vai contar com duas fases, conforme disposto a seguir:

1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório; Exame Psicotécnico, Exames Médicos e Toxicológico, de caráter eliminatório;



2ª Fase: Curso de Formação de Oficiais, de caráter classificatório e eliminatório, em Porto Velho (RO) para Oficial Combatente; Curso de Formação de Oficiais Complementares, de caráter classificatório e eliminatório, em Porto Velho (RO) para Oficial Combatente do Quadro complementar.



Provas Objetivas

A prova objetiva do concurso de Oficial dos Bombeiros RO terá valor de 100 pontos. As questões serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única a correta.

A prova objetiva está marcada para acontecer no dia 09 de outubro de 2022.

Oficial Combatente: Direito Penal Militar: 15 questões; Direito Processual Penal Militar:10 questões; Direito Penal: 05 questões; Direito Processual Penal: 05 questões; Direito Civil: 05 questões; Direito Administrativo: 15 questões; Direito Financeiro: 05 questões; Direito Ambiental: 05 questões; Direito Constitucional: 10 questões; Legislação Institucional: 10 questões; Língua Portuguesa: 05 questões; História e Geografia de Rondônia: 10 questões;

Oficial – Engenheiro Civil: Português: 15 questões; Matemática: 15 questões; História e Geografia de Rondônia: 10 questões; Informática Básica: 10 questões; Conhecimentos na Área de Formação: 25 questões; Instruções Técnicas do CBM/RO: 25questões.



Segundo o edital da PM RO de Oficial, a prova objetiva, para todos os cargos, será aplicada no turno da manhã e terá duração de cinco horas.

Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso CBM RO o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 50 pontos.

Prova Discursiva

A prova discursiva do concurso Bombeiros RO – Oficial terá valor de 100,00 pontos e vai constar de:

a) para o Cargo 1: Oficial Bombeiro Militar Combatente: quatro questões dissertativas, relacionadas ao conteúdo de Legislação Institucional, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 25,00 pontos cada, totalizando 100,00 pontos.

b) para o Cargo 2: Oficial Bombeiro Militar Complementar – Engenheiro Civil: quatro questões dissertativas, relacionadas à área de Segurança e Proteção contra Incêndio e Pânico, constante da área de conhecimento das Instruções Técnicas do CBM/RO, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 25,00 pontos cada, totalizando 100,00 pontos.

Serão convocados para a realização da etapa:

a) Oficial Bombeiro Militar Combatente: dos 600 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição; e

b) Oficial Bombeiro Militar Complementar – Engenheiro Civil: dos 200 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição.

A prova discursiva, para todos os cargos, terá a duração de 2 horas, sendo aplicada no turno da tarde.

Para todos cargos, as quatro questões dissertativas da prova discursiva (P2) valerão 25,00 pontos cada, totalizando 100,00 pontos.

Avaliação de Títulos

Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos não eliminados no exame psicotécnico. A prova valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor.

Teste de Aptidão Física

Serão convocados para o teste de aptidão física do concurso Bombeiros RO os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitados os empates da última colocação.

Esta etapa constará de três testes, todos de realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, conforme abaixo:

Prova Masculino Feminino Barra fixa (pronação ou supinação) | Suspensão isométrica Mínimo de 5 repetições Mínimo de 32 segundos Abdominal Curl Up Mínimo de 34 repetições em até 60 segundos Mínimo de 25 repetições em até 60 segundos Teste de corrida de 12 minutos Mínimo de 2.400 m Mínimo de 2.000 m Natação de 50m Até 50s Até 50s