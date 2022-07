Concurso Embasa 2022: Saiu Edital com 930 vagas e salário de até R$ 8,3 mil

A EMBASA, Empresa Baiana de Água e Saneamento, divulgou hoje, 30/07/2022. edital de concurso público para níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.423,71 a R$ 8.390,89.

Inscrição Concurso Embasa 2022

As inscrições para o Concurso Público da EMBASA serão realizadas somente via internet, a partir das 9h00min do dia 01/08/2022 até às 23h59min do dia 30/08/2022, observado horário oficial de Brasília/DF,no site oficial da aocp.

Confira tabela de valores:

FORMAÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Nível Médio R$ 65,00 Nível Técnico R$ 80,00 Nível Superior R$ 110,00

Cargos, Vagas, Remuneração Concurso EMBASA 2022

Nível Médio – Assistente de Saneamento:

Agente Administrativo: R$ 1.950,71

Agente Operacional: R$ 1.423,71

Operador de Processos de Água de de Esgoto: R$ 1.950,71

Nível Técnico – Assistente de Saneamento:

Técnico em Automação e Controle R$ 3.195,07

Técnico em Eletromecânica: R$ 3.195,07

Técnico em Edificações e Saneamento: R$ 3.195,07

Técnico em Química: R$ 3.195,07

Técnico em Segurança do Trabalho: R$ 3.195,07

Nível Superior – Analista de Saneamento:

Assistente Social: R$ 6.040,66

Analista de Gestão/Administração: R$ 8.390,89

Analista de Gestão/Ciências Contábeis: R$ 8.390,89

Analista de Controle de Águas e Efluentes/Ciências Biológicas ou Biomedicina: R$ 8.390,89

Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes/Química ou Engenharia Química: R$ 8.390,89

Engenharia Civil ou Produção Civil: R$ 8.390,89

Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental: R$ 8.390,89

Engenharia Elétrica: R$ 8.390,89

Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 8.390,89

Provas e Fases Concurso Embasa 2022

O concurso é composto por prova objetiva( de caráter eliminatório e classificatório) e prova discursiva. Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) alternativas, múltipla escolha, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta. O candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) ou mais do total de pontos previstos na Prova Objetiva para não ser eliminado do Concurso Público.

A Prova Discursiva será aplicada a todos os candidatos inscritos para a função de Agente Administrativo e para as funções de Nível Técnico e Superior, juntamente à Prova Objetiva. Para a função de Agente Administrativo, a Prova Discursiva consistirá em uma Redação, já para as funções de Nível Técnico e Superior, a Prova Discursiva consistirá em uma Questão Teórica de Conhecimentos Específicos.

Obs: somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 3 (três) vezes a quantidade de vagas disponíveis para a Ampla Concorrência, Pessoa com Deficiência e Negros, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

A Prova Objetiva e Discursivas serão aplicadas na data provável de 23 de outubro de 2022

NÍVEL MÉDIO CARGO: ASSISTENTE DE SANEAMENTO FUNÇÃO FASE TIPO DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) VALOR TOTAL (PONTOS) CARÁTER Agente Administrativo (cód. 201.01 ao 201.96); 1ª Objetiva Língua Portuguesa 15 1 15 Eliminatório e Classificatório Informática 5 1 5 Raciocínio lógico e matemático 5 1 5 Legislação 5 1 5 Conhecimentos Específicos 20 1 20 TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ————— 50 ————— 2ª Discursiva De acordo com o item 13 1 ————— 30 Eliminatório e Classificatório TOTAL MÁXIMO DE PONTOS ————— ————— 80 —————

NÍVEL MÉDIO CARGO: ASSISTENTE DE SANEAMENTO FUNÇÃO FASE TIPO DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) VALOR TOTAL (PONTOS) CARÁTER Agente Operacional (cód. 202.01 ao 202.52); Operador de Processos de Água e de Esgoto (cód. 203.01 ao 203.108). 1ª Objetiva Língua Portuguesa 15 1 15 Eliminatório e Classificatório Informática 5 1 5 Raciocínio lógico e matemático 5 1 5 Legislação 5 1 5 Conhecimentos Específicos 20 1 20 TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ————— 50 ————— 2ª Prova de Conhecimento Prático De acordo com o item 14 Eliminatório

NÍVEL TÉCNICO CARGO: ASSISTENTE DE SANEAMENTO FUNÇÃO FASE TIPO DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) VALOR TOTAL (PONTOS) CARÁTER Todas as funções de Nível Técnico 1ª Objetiva Língua Portuguesa 10 1 10 Eliminatório e Classificatório Informática 5 1 5 Raciocínio lógico e matemático 10 1 10 Legislação 5 1 5 Conhecimentos Específicos 40 1 40 TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 70 ————— 70 ————— 2ª Discursiva De acordo com o item 13 1 ————— 30 Eliminatório e Classificatório TOTAL MÁXIMO DE PONTOS ————— ————— 100 —————

NÍVEL SUPERIOR CARGO: ANALISTA DE SANEAMENTO FUNÇÃO FASE TIPO DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) VALOR TOTAL (PONTOS) CARÁTER Todas as funções de Nível Superior 1ª Objetiva Língua Portuguesa 10 1 10 Eliminatório e Classificatório Informática 5 1 5 Raciocínio lógico e matemático 10 1 10 Legislação 5 1 5 Conhecimentos Específicos 40 1 40 TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 70 ————— 70 ————— 2ª Discursiva De acordo com o item 13 1 ————— 30 Eliminatório e Classificatório 3ª Títulos De acordo com o item 15 ————— ————— 10 Classificatório TOTAL MÁXIMO DE PONTOS ————— ————— 110 —————

Local Prova Concurso Embasa 2022

As avaliações serão aplicadas nas cidades de:

Barreiras

Feira de Santana

Ilhéus

Paulo Afonso

Salvador

Vitória da Conquista

Obs: podem ser aplicadas em outras cidades vizinhas dependendo da demanda

Último Concurso da EMBASA

O último concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento foi divulgado com 600 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os salários chegaram a até R$ 6.793,31.

As oportunidades do concurso foram destinadas aos cargos de Assistente de Saneamento – Agente Administrativo (nível médio), Assistente de Saneamento – Agente Operacional (nível médio), Assistente de Saneamento – Assistente de Laboratório (nível médio), Assistente de Saneamento – Operador de Processos de Água e Esgoto (nível médio), Assistente de Saneamento – Técnico Operacional – Edificações (nível técnico), Assistente de Saneamento – Técnico em Eletromecânica (nível técnico), Analista de Saneamento – Contador – Analista de Gestão (nível superior), Analista de Saneamento – Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento (nível superior), Analista de Saneamento – Engenheiro Civil / Produção Civil (nível superior), Analista de Saneamento – Engenheiro Sanitário e Ambiental (nível superior) e Analista de Saneamento – Engenheiro Elétrico (nível superior).

: PUBLICADO Baixar Edital EMBASA 2022