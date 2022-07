Concurso MP MS Promotor 2022: órgão começa preparativos do novo edital!

O Ministério Público do Estado do Mato Grosso Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MP MS 2022) para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. No momento, a comissão organizadora da seleção está em formação.

Foi publicado no Diário Oficial do órgão, edição do dia 04 de julho, a convocação dos servidores que desejam participar da comissão organizadora. Segundo o texto, os interessados deverão enviar um requerimento ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno.

A comissão organizadora, grupo de trabalho composto por servidores do próprio órgão, terá missão de definir o quantitativo de vagas, definição de etapas, período de inscrição, aplicação das provas, entre outras informações.

Para concorrer a uma das vagas no concurso MP-MS para Promotor, o candidato deverá possuir bacharelado em Direito e ter, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica. O salário inicial é de R$27.363,98.

O quantitativo de vagas do concurso de Promotor do MP-MS 2022 ainda não está definido. Segundo informações do Portal da Transparência do órgão, há 17 cargos vagos de promotor de justiça substituto, que poderão ser preenchidos por aprovados no concurso.

Os candidatos do concurso serão avaliados por prova preambular; provas escritas; avaliação psicotécnica; investigação social sigilosa; provas orais; provas de títulos; e exame de sanidade física e mental. As disciplinas cobradas serão:

Nas provas preambulares e escritas:

Direito Constitucional;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos;

Direito Administrativo, Tributário e Financeiro;

Direito Eleitoral;

Direitos Humanos;

Direito Institucional do Ministério Público.

Nas provas orais:

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos;

Direito Constitucional e Direitos Humanos;

Direito Administrativo e Direito Eleitoral.

Último concurso MP-MS para o cargo de Promotor

O último edital de concurso público do MP-MS para o cargo de Promotor foi aberto em 2018, com homologação sendo feita em 2021. O certame contou, ao todo, com 10 vagas imediatas, além de cadastro reserva.

O concurso do MP-MS para o cargo de Promotor contou com uma prova preambular, de caráter eliminatório. Para ser aprovado, foi necessário acertar, pelo menos, 50% do exame.

Foram chamados para a próxima fase apenas os 60 candidatos melhores classificados. A fase seguinte consistiu na prova escrita.

As questões cobradas foram de disciplinas de Direito Constitucional, Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, Administrativo, Eleitoral, Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, Direitos Humanos, Direito Institucional do Ministério Público e Língua Portuguesa.