Concurso PM DF 2022: começa escolha da banca do edital com 2.100 vagas de soldado

A Polícia Militar do Distrito Federal vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM DF 2022) em breve. A corporação iniciou o processo de escolha da banca organizadora do certame no dia 08 de julho.

Foi divulgado no Diário Oficial do DF, o aviso para a contratação da banca organizadora do concurso. As propostas de preço e declaração de capacidade técnica deverão ser entregues até 9 de agosto, de 13h às 19h, em dias de expediente administrativo da corporação, exclusivamente na Divisão de Recrutamento e Seleção (DRS).

No dia 15 de julho, foi divulgado no Diário Oficial do Estado, o texto que alterou a comissão responsável pela contratação da banca. A mudança foi comunicada no dia 15 de julho e já está em vigor.

De acordo com a portaria, o grupo é formado pelos seguintes servidores:

Roberto Lobato Marques – TC QOPM;

Marlos Endrigo Baraldini Silva – MAJ QOPM; e

Tiago Gomes da Silva – CAP QOPM.

O documento de convocação confirma diversas informações importantes. Está confirmado, por exemplo, que o concurso vai contar com 2.100 vagas. A distribuição será da seguinte maneira:

700 vagas imediatas; e

1.400 vagas para a formação de um cadastro de reserva.

Etapas do concurso da PM DF são confirmadas

O concurso da PM-DF para Soldado tem etapas confirmadas. Serão, ao todo, cinco fases:

1ª Etapa – exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos, a ser realizada pela Contratada;

exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos, a ser realizada pela Contratada; 2ª Etapa – teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 3ª Etapa – avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 4ª Etapa – avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e

avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e 5ª Etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, a serem realizadas pela PMDF.

A estimativa da corporação é receber 50 mil inscritos no concurso da PM-DF para o cargo de Soldado.

Concurso PM DF autorizado

A portaria de autorização do concurso de Soldado da PM-DF 2022 confirma o aval para preenchimento de 2.100 vagas para Soldado, com a previsão de ingresso a partir do mês de setembro de 2023.

Em outubro, o comandante da corporação, Márcio Cavalcante de Vasconcelos, já havia anunciado que o edital poderia ser divulgado neste ano. O pedido de abertura do certame foi feito em 2021 à Secretaria de Economia.

O pedido foi para autorização financeira e orçamentária à Secretaria de Economia com o objetivo de viabilizar a abertura do concurso em 2022. A pasta aceitou o pedido da corporação e liberou 2.100 vagas para o próximo certame.

“Isso demora. Entre a autorização orçamentária e a realização efetiva do concurso há uma demora de mais ou menos um ano. E entre a realização do concurso e o chamamento é quase mais um ano”, disse o comandante no ano passado.

A realização do concurso PM-DF está prevista desde o ano passado. A previsão era publicar o edital ainda em 2021, mas isso não foi possível. Agora, com a autorização das 2.100 vagas para o cargo de soldado, a expectativa é que o certame não demore de sair.

Em 2018, quando o último concurso PM DF foi aberto, a remuneração após o Curso de Formação de Praças – Soldado de 1ª classe foi fixado em R$ 5.245,41 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), mais auxílio alimentação no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Os salários devem aumentar, uma vez que o Senado Federal, no dia 22 de setembro, aprovou a Medida Provisória (MP) nº 971 que assegura o reajuste salarial para servidores da Segurança do Distrito Federal.

De acordo com o texto, a recomposição é fixada de 25% sobre a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) para os policiais militares e bombeiros.

Último concurso PM-DF abriu 2 mil vagas para Soldados

Em 2018, a PM-DF abriu edital de concurso para Soldado, com um total de 2 mil vagas para o cargo. Além disso, o edital trouxe mais 18 vagas para especialista em corneta e seis para clarineta, saxofone, trompa, trompete e trombone tenor/baixo. O concurso teve mais de 50 mil inscritos.

Os cargos exigem nível superior, idade entre 18 e 30 anos e Carteira de Habilitação na categoria B. Também era preciso ter altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

O concurso contou com prova objetiva, redação, avaliação física, exames biométricos e avaliação médica, sindicância de vida pregressa, avaliação psicológica e curso de formação. Além disso, os músicos passaram por uma prova prática instrumental e contagem de títulos.

A prova objetiva foi composta de 60 (sessenta) questões, de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 60,00 (sessenta) pontos, de acordo com os conteúdos programáticos definidos e o número de questões e os pesos definidos a seguir:

a) conhecimentos básicos: 30 (trinta) questões com peso 1 (um) para cada questão, sendo: 8 (oito) questões de Língua Portuguesa, 4 (quatro) questões de Língua Inglesa, 5 (cinco) questões de Matemática e Raciocínio Lógico, 4 (quatro) questões de Atualidades, 6 (seis) questões de Legislação Aplicável a Polícia Militar do Distrito Federal e 3 (três) questões de Criminologia; e

b) conhecimentos específicos: 30 (trinta) questões com peso 1 (um) para cada questão. 9.2 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico. 9.3 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que acertarem o mínimo de 15 (quinze) questões de conhecimentos básicos e 15 (quinze) questões de conhecimentos específicos.

O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

O Soldado deverá desempenhar atividade policial militar nas diversas tarefas atribuídas à PMDF, visando à preservação da ordem pública, e executar outros serviços previstos em leis, regulamentos e normas, conforme regulamentação do Comando da Corporação. O Policial Militar, na graduação de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, deverá executar atividades de policiamento ostensivo e quaisquer atividades correlacionadas à missão institucional, para as quais for designado.