Concurso PM PR e Bombeiros PR 2022: SAIU o novo edital para Cadetes! Até R$4.748,59!

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PM e Bombeiros PR 2022) para o cargo de Cadetes. A organização do concurso é da Universidade Federal do Paraná (UFPR), banca responsável pelo edital.

As vagas do concurso PM PR e Bombeiros PR 2022 para Cadetes estão definidas. Segundo o edital, serão apenas duas oportunidades para cada corporação (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná).

Para concorrer a uma das vagas, em ambos os casos, os candidatos deverão possuir nível médio completo e, no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições, ou seja, 18 de julho de 2022.

Segundo informações do edital PM e Bombeiros Paraná 2022, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração aproximada de três anos. O cadete, em seu primeiro ano, terá um subsídio de R$3.776,22, e, no segundo ano, de R$4.181,38. Por outro lado, no terceiro ano, os ganhos chegam a R$4.748,59.

Ao concluir o CFO, o cadete será declarado aspirante a oficial e contará com um subsídio de R$7.827,69. Após o período de estágio probatório, o candidato estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$10.327,39.

Inscrição Concurso PM PR e Bombeiros PR 2022

A inscrição do concurso PM PR e Bombeiros PR 2022 poderá ser realizada no período compreendido entre 18 de julho e 12 horas do dia 31 de agosto de 2022, por meio do site da UFPR. A taxa de inscrição vai custar R$195.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenham cursado o nível médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada poderão solicitar a isenção.

Para o Cadúnico, por outro lado, os pedidos serão aceitos entre os dias 18 e 27 de julho, enquanto as demais solicitações serão aceitas até o dia 5 de agosto, no site da UFPR .

Além disso, os candidatos poderão contar com isenção. O edital prevê isenção para doadores de sangue e medula óssea, além de convocados pela Justiça Eleitoral.

Etapas e Provas

O concurso público PM PR e Bombeiros PR vai contar com provas objetivas e discursivas, a ser realizada por meio da Universidade Federal do Paraná. Nesta fase, nos moldes de um vestibular.

Os candidatos aprovados serão encaminhados para as Provas de Habilidades Específicas (PHE), que terão a Polícia Militar como responsável. Essa etapa vai consistir em Investigação Social (IS); Avaliação Psicológica (AP); Exame de Capacidade Física (ECAFI); e Exame de Sanidade Física (ESAFI).

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022, a partir das 14 horas. Durante cinco horas e meia, os candidatos deverão responder a 90 questões, distribuídas entre matérias de

Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História – são 9 questões de cada disciplina;

Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano) – são 8 questões;

Português – 18 questões;

Filosofia e Sociologia – 05 questões. Os aprovados nessa etapa vão realizar a segunda fase do vestibular nos dias 04 e 05 de dezembro de 2022. As etapas ocorrerão, preferencialmente, na cidade de Curitiba ou na Região Metropolitana. Após a homologação, o concurso PM PR e Bombeiros PR ficará válido por 30 dias, com possibilidade de prorrogação.