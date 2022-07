Concurso PM RO 2022: Saiu o edital com 40 vagas para Oficiais! Até R$7 mil

A Polícia Militar do Estado de Rondônia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PM RO 2022) para o preenchimento de 40 vagas no cargo de Oficial Combatente. Os salários iniciais oferecidos chegam a R$7 mil.

O Cebraspe tem a responsabilidade do concurso público da Polícia Militar de Rondônia 2022.

O edital PC RO 2022 confirma que as vagas estão distribuídas entre preenchimento imediato (20 vagas) e cadastro reserva (20 vagas). Lembrando que do total de vagas, 04 serão reservadas ao sexo feminino, sendo duas imediatas e duas em cadastro reserva.

Vagas imediatas: 20 Sexo masculino: 18 Sexo feminino: 2 Vagas para cadastro de reserva: 20 Sexo masculino: 18 Sexo feminino: 2

Para concorrer a uma das vagas de Oficial Combatente, o candidato deverá possuir nível superior em Direito, idade entre 18 e 35 anos (completados até a data de matrícula no Curso de Formação) e altura mínima de 1,65m para homens e R$1,60m para mulheres.

O salário inicial é de R$7.015,91 para jornada de trabalho com dedicação integral.

Segundo o edital de concurso público da PM de Rondônia 2022 para Oficiais, o cargo tem atribuição de preservação da ordem pública, por meio dos seguintes tipos de policiamento: ostensivo geral, urbano e rural; de trânsito; florestal e de mananciais; rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; portuário; fluvial e lacustre; de radiopatrulha terrestre e aérea; de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado.

Os aprovados serão lotados após o término do Curso de Formação, de acordo com a necessidade da Instituição, nos termos do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Inscrição Concurso PM RO 2022 para Oficiais

A inscrição no concurso PM RO 2022 de Oficiais poderá ser realizada no período compreendido entre 15 de julho e 05 de agosto de 2022, por meio do site do Cebraspe , organizador da seleção.

A taxa de inscrição do concurso vai custar R$204,96. O pagamento deverá acontecer até 15 de agosto.

Segundo o edital, podem solicitar isenção da taxa de inscrição: doadores de sangue; doadores de medula óssea; doadores de órgãos e/ou tecidos; hipossuficientes; eleitor convocado para prestar serviço à Justiça Eleitoral.

Para isso será preciso enviar a documentação comprobatória das condições, de 15 de julho a 5 de agosto, pelo portal do Cebraspe.

Provas

O concurso público da Polícia Militar de Rondônia de Oficial Combatente 2022 será composto das seguintes etapas:

1ª fase: prova objetiva;

prova objetiva; 2ª fase: prova discursiva;

prova discursiva; 3ª fase: prova de títulos;

prova de títulos; 4ª fase: teste de aptidão física;

teste de aptidão física; 5ª fase: exame psicotécnico; apresentação de exames médicos; investigação social.

Segundo o edital, os aprovados em todas as fases do concurso serão submetidos ao Curso de Formação de Oficiais (CFO PM), de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022. Na parte da manhã, serão realizadas provas objetivas. Por outro lado, na parte da tarde, serão aplicados os exames discursivos.

Os avaliações serão aplicadas nas cidades de Ariquemes/RO, Cacoal/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO e Vilhena/RO.

Os candidatos deverão responder a 100 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:

Direito Constitucional: 10 questões;

Legislação Penal e Processual Penal Extravagante: 15 questões;

Direito Administrativo: 15 questões;

Direito Penal militar: 15 questões;

Direito Processual Penal Militar: 10 questões;

História e Geografia de Rondônia: 10 questões;

Legislação Institucional: 5 questões.

Provas Discursivas

A prova discursiva valerá um total de 100,00 pontos e consistirá de:

a) quatro questões dissertativas, relacionadas às matérias específicas de Direito Penal, Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar, Direito Administrativo e Direito Constitucional, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 60,00 pontos;

b) elaboração de uma peça procedimental de competência da Polícia Judiciária Militar, relacionada às matérias específicas de Direito Penal, Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar, Direito Administrativo e Direito Constitucional, de até 90 linhas, no valor de 40,00 pontos.

Teste de Aptidão Física

O Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, será realizado por candidatos habilitados por atestado médico específico e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante curso de formação e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

Ao final da etapa, o candidato será classificado como apto ou inapto.

Exercícios cobrados

Barra fixa

Abdominais

Corrida – 12 minutos

Avaliação de Títulos

Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos aprovados na prova discursiva. A etapa valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Edital

Últimos concursos

Os últimos editais de concursos públicos da PM-RO e Bombeiros-RO foram abertos em 2014, quando foram oferecidas oportunidades para soldados e oficiais da Saúde, em ambos os sexos e diversas especialidades. A Fundação Professor Carlos August Bittencourt (FUNCAB) organizou o edital.

Para oficial da PM e do quadro complementar dos Bombeiros, o requisito era de nível superior na área e idade entre 18 e 30 anos (civis) ou até 35 anos (militares). Além disso, foram exigidas altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).

No que se refere ao concurso de Bombeiros para o cargo de Oficial Combatente, a exigência era de nível médio, com idade limite de 28 anos (civis) ou até 35 anos (militares).

Foram duas fases, sendo uma composta por prova objetiva, redação, análise de títulos (oficiais), Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e exames médicos. Já a segunda foi realizada por meio de um curso de formação.

Na época, os bombeiros do quadro complementar recebiam R$5.480,72, enquanto os salários dos oficiais da PM chegavam a R$7.257,28.