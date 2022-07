Concurso Polícia Civil PC RO 2022: SAIU o edital com 319 vagas! Até R$15.500

A Polícia Civil de Rondônia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC-RO 2022) para o preenchimento de 319 vagas, sendo 286 de ampla concorrência e 33 para pessoas com deficiência (PcDs).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do edital de concurso PC-RO 2022.

De acordo com o edital do concurso PC RO 2022, as vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente de Polícia, Datiloscopista Policial, Delegado, Escrivão, Médico-Legista e Técnico em Necropsia.

Agente de Polícia

Vagas: 145

Requisito: nível superior em qualquer área

Salário: R$5.083

Datiloscopista Policial

Vagas: 40

Requisito: nível superior em qualquer área

Salário: R$5.083

Delegado de Polícia

Vagas: 10

Requisito: nível superior em Direito

Salário: R$15.500

Escrivão de Polícia

Vagas: 100

Requisito: nível superior em qualquer área

Salário: R$5.083

Médico-Legista

Vagas: 10

Requisito: nível superior em Medicina

Salário: R$15.500

Técnico em Necropsia

Vagas: 14

Requisito: nível superior em qualquer área

Salário: R$5.083

Tabela de cargos e vagas do concurso PC RO 2022

Requisitos dos cargos do concurso PC RO 2022

Delegado: Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, exigindo-se, no mínimo, três anos de atividade jurídica. A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que contarem com, no mínimo, três anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial.

Médico Legista: Diploma devidamente registrado pelo órgão competente de conclusão de curso de graduação em Medicina, Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH)- categoria “B”, no mínimo.

Agente de Polícia: Graduação de nível superior completo fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e possuir CNH “B” válida.

Escrivão: Graduação de nível superior completo fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e possuir CNH “B” válida.

Papiloscopista: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e possuir CNH-categoria “B”, válida.

Técnico em Necropsia: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e possuir CNH-categoria “B”, válida.

Agente de Criminalística: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e possuir CNH-categoria “B”, válida.

Datiloscopista Policial: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e possuir CNH-categoria “B”, válida.

Perito Criminal: Diploma de nível superior em graduação/bacharelado, com registro no órgão competente nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Engenharia Elétrica, Geologia, Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação, Ciências Contábeis e, Diploma de nível superior em graduação, bacharelado ou licenciatura, com registro no órgão competente na área de Química.

Atribuições das carreiras

Delegado: dirigir as atividades administrativas, de pessoal, logísticas e operacionais; instaurar e presidir Inquéritos Policiais, Termos Circunstanciados, procedimentos de apuração de ato infracional, lavrar Autos de Prisão em prisão em ?agrante ou de apreensão de adolescente e outros procedimentos; concede liberdade provisória aos presos que atuarem em ?agrante delito (com fiança ou sem fiança), entre outros.

Médico Legista: supervisionar e executar perícias médico-legais em geral; realizar pesquisas de novos métodos na área de medicina legal e produzir estudos, informações e pareceres técnicos; executar necropsias ou exames necroscópicos em humanos, em partes de cadáveres putrefeitos e esqueletizados; executar perícias de exumação; coletar amostras biológicas de humanos, realizar exames perícias em vivos, entre outros.

Agente de Polícia: proceder diligências investigatórias e do serviço policial; efetuar prisões de pessoas em ?agrante e cumprir mandados judiciais de prisão; conduzir presos e remanejá-los por meio de escoltas, proceder à realização de busca e apreensão, interceptações telefônicas, in?ltrações, ação controlada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; dirigir veículos automotores em diligências e missões; manusear arma de fogo do acervo policial e apreendido, entre outros.

Escrivão de Polícia: formalizar os atos e determinações do Delegado de Polícia Judiciária; ?scalizar os trabalhos cartorários das delegacias; expedir, mediante requerimento certidões, traslados, requeridos por interessados, pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridades administrativas competentes; reduzir a termo, declarações apresentadas por pessoas relacionadas a procedimentos investigatórios, entre outros.

Papiloscopista: realizar perícias oficiais, assim como as papiloscópicas, necropapiloscópicas e prosopográficas, elaborando os seus respectivos laudos; coletar vestígios papilares encontrados em locais de crimes,; realizar pesquisas laboratoriais com reagentes para revelação de impressões e fragmentos papilares, bem como para regeneração de tecidos; elaborar retratos falados, projeções de rejuvenescimento e envelhecimento, disfarces, representação facial, entre outros.

Técnico em Necropsia: remover e transportar cadáveres do local em que se encontrem até o Instituto Médico-Legal – IML; auxiliar o médico nas necropsias e exumações; auxiliar nas operações e dissecações, recomposições, suturas e pesagem de cadáveres, sob orientação direta do médico-legista; registrar a entrada e saída dos cadáveres no IML.

Agente de criminalística: auxiliar o perito criminal no levantamento de perícias externas e internas, de âmbito geral, visando subsidiar os estudos referentes ao trabalho policial, executar serviços de fotografia para ilustração de laudos periciais, bem como desempenhar atividades administrativas e outras atividades de interesse do órgão.

Datiloscopista: executar a atividade de nível superior, principalmente de direção, de supervisão, de coordenação, de planejamento, de orientação, de execução e de controle e administração policial estadual, bem como das investigações e operações policiais, além de instaurar e presidir procedimentos policiais a administrativos.

Perito Criminal: atividades de nível superior, envolvendo planejamento, coordenação, controle e elaboração de perícia criminalística, atendimento em locais de crimes de qualquer natureza, elaboração de laudos, relatórios, pareceres técnicos e outras atividades afins.

Inscrição concurso PC RO 2022

A inscrição no concurso da PC RO 2022 poderá ser realizada no período compreendido entre 10 horas do dia 15 de julho e 18 horas do dia 05 de agosto, por meio do site do Cebraspe .

A taxa de inscrição vai custar R$204,96 para delegado e médico e R$190 para as demais funções. O valor deverá ser pago até 25 de agosto.

Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue, de medula óssea, de órgãos ou prestadores de serviços em períodos eleitorais poderão solicitar a isenção da taxa, durante todo o prazo de inscrição, no site da banca.

Etapas e provas do concurso PC RO 2022

O concurso público da PC RO 2022 já conta com etapas definidas. Segundo o edital do certame, a primeira etapa vai constar das seguintes fases:

a) provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; b) prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; c) teste de aptidão física , de caráter eliminatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório, para todos os cargos; d) prova prática de operador de microcomputador , de caráter eliminatório, somente para o cargo de Escrivão;

, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Escrivão; e) prova oral , de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Delegado e Médico-Legista;

, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Delegado e Médico-Legista; f) prova de títulos , de caráter classificatório, para os cargos de Delegado e Médico-Legista;

, de caráter classificatório, para os cargos de Delegado e Médico-Legista; g) exame psicotécnico , de caráter eliminatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório, para todos os cargos; h) exames médicos e toxicológico , de caráter eliminatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório, para todos os cargos; i) investigação social, de caráter eliminatório, para todos os cargos.

A segunda etapa do concurso da Polícia Civil de Rondônia 2022 vai contar com curso de formação técnico-profissional, de caráter eliminatório e classificatório, promovido pela Academia de Polícia Civil.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. As demais etapas serão aplicadas somente na capital.

Para os cargos de delegado, médico-legista, datiloscopista e técnico em necropsia, os exames estão marcados para o dia 25 de setembro de 2022.

Por outro lado, os candidatos aos cargos de escrivão e agente de polícia realizarão os exames no dia 9 de outubro de 2022.

Provas Objetivas do concurso da PC RO 2022

As provas objetivas do concurso da PC RO, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100,00 pontos. As questões serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E).

Agente de Polícia:

Conhecimentos gerais: Língua Portuguesa – 15 Raciocínio Lógico – 5 História e Geografia de Rondônia – 10

Conhecimentos específicos: Noções de Estatística – 5 Noções de Informática – 10 Noções de Administração – 10 Noções de Contabilidade – 10 Noções de Direito Penal e Processual Penal – 10 Noções de Direito Constitucional – 10 Noções de Direito Administrativo – 10 Noções de Medicina Legal – 5



Datiloscopista:

Conhecimentos gerais: Língua Portuguesa – 15 Raciocínio Lógico – 5 História e Geografia de Rondônia – 10

Conhecimentos específicos: Noções de Estatística – 5 Noções de Informática – 10 Noções de Química – 10 Noções de Biologia – 10 Noções de Física – 10 Noções de Direito Penal e Processual Penal – 5 Noções de Direito Constitucional – 5 Noções de Direito Administrativo – 10 Noções de Medicina Legal – 5



Delegado:

Conhecimentos gerais: História e Geografia de Rondônia – 10

Conhecimentos específicos: Direito Constitucional – 10 Direito Penal – 15 Direito Processual Penal – 15 Legislação Penal e Processual Penal Extravagante – 10 Direito Administrativo – 15 Direito Financeiro e Tributário – 5 Direito Ambiental – 5 Noções de Medicina Legal – 5 Direito Civil – 5 Criminologia – 5



Escrivão:

Conhecimentos gerais: Língua Portuguesa – 15 Raciocínio Lógico – 5 História e Geografia de Rondônia – 10

Conhecimentos específicos: Noções de Estatística – 5 Noções de Informática – 10 Noções de Administração – 10 Noções de Contabilidade – 10 Noções de Direito Penal e Processual Penal – 10 Noções de Direito Constitucional – 10 Noções de Direito Administrativo – 10 Noções de Medicina Legal – 5



Médico-Legista:

Conhecimentos gerais: História e Geografia de Rondônia – 10 Noções de Raciocínio Lógico e Informática – 10

Conhecimentos específicos: Medicina Legal – 50 Noções de Direito Administrativo – 10 Noções de Direito Constitucional – 10 Noções de Direito Penal e Processo Penal – 10



Técnico de Necropsia:

Conhecimentos gerais: Língua Portuguesa – 15 Raciocínio Lógico – 5 História e Geografia de Rondônia – 10

Conhecimentos específicos: Noções de Estatística – 5 Noções de Informática – 5 Noções de Biologia – 20 Noções de Medicina Legal – 20 Noções de Direito Penal e Processual Penal – 5 Noções de Direito Constitucional – 5 Noções de Direito Administrativo – 10



Segundo o edital da PC RO 2022, será reprovado nas provas objetivas e eliminado da seleção, o candidato aos cargos de Agente de Polícia, Datiloscopista, Escrivão e Técnico em Necropsia que obtiver:

a) nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

b) nota inferior a 35,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

c) nota inferior a 50,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Por outro lado, será reprovado nas provas o candidato aos cargos de Delegado e Médico-Legista que obtiver nota inferior a 50,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova Discursiva/Redação

Segundo o edital de concurso público da PC RO 2022, a prova discursiva para Agente, Datiloscopista, Escrivão e Técnico em Necropsia terá valor de 100,00 pontos e consistirá de redação de texto dissertativo de até 30 linhas, acerca de tema de atualidades.

A prova discursiva para o cargo de Médico-Legista valerá 100,00 pontos, composta de 4 questões de até 10 linhas cada, no valor de 25,00 pontos cada, abrangendo os objetos de avaliação de Medicina Legal.

A prova discursiva para o cargo de Delegado de Polícia valerá um total de 100,00 pontos e vai consistir em duas partes, conforme disposto a seguir:

4 questões discursivas de até 10 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 60,00 pontos, abrangendo as matérias de Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal e Processual Penal Extravagante, Direito Administrativo e Direito Constitucional; redação de uma peça procedimental de natureza policial de até 90 linhas, no valor de 40,00 pontos, abrangendo as matérias específicas.

Teste de Aptidão Física

O edital da PC RO confirma que serão convocados para o teste de aptidão física do todos os candidatos aprovados na prova discursiva. O TAF consistirá em submeter os candidatos aos testes de:

barra fixa (pronação ou supinação), para candidatos do sexo masculino;

suspensão isométrica, para candidatas do sexo feminino;

flexão abdominal curl up;

corrida de 12 minutos.

Resumo do concurso PC RO 2022

Órgão : Concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia 2022 (Concurso PC RO 2022)

: Vagas : 319

: 319 Requisito : nível superior

: nível superior Inscrições : entre 10 horas do dia 15 de julho e 18 horas do dia 05 de agosto

: entre 10 horas do dia 15 de julho e 18 horas do dia 05 de agosto Remuneração : até R$15.500

: até R$15.500 Provas : 25 de setembro e 09 de outubro de 2022

: 25 de setembro e 09 de outubro de 2022 Banca : Cebraspe

: Cebraspe Publicação do edital: Edital PC RO

Último edital da PC RO

O último edital de concurso público da PC-RO havia sido divulgado em 2014. Na ocasião, o edital foi divulgado para preenchimento de nada menos que 144 vagas em cargos de ensino médio e superior, com salários entre R$3.332,46 e R$11.213,14, respectivamente.

As vagas do concurso PC-RO foram oferecidas aos cargos de Delegado de polícia civil (10), perito criminal (08), agente de polícia civil (40), escrivão de polícia civil (70), datiloscopista policial (cinco), técnico de necropsia (sete), agente de criminalística (dois) e técnico de laboratório (02). A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) organizou o edital.

No caso de nível superior, o concurso contou com provas objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação de títulos; prova oral; e curso de formação.

No caso de nível médio, as provas foram divididas em provas objetivas, redação e TAF. Além disso, houve prova prática de digitação para os candidatos do cargo de Escrivão. A segunda etapa do certame contou com curso de formação.

A prova objetiva contou com questões relacionadas aos cargos de Língua Portuguesa, Atualidades, Conhecimento Regional, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.