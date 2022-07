Concurso SEDUC GO 2022: SAIU o edital com 5.050 vagas para professores! Até R$3.943,37

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SEDUC GO 2022) para o preenchimento de 5.050 vagas para o cargo de Professor – Nível III. As oportunidades são para lotação no Quadro Permanente do Magistério da pasta.

A banca organizadora do concurso SEDUC GO 2022 será o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Os salários oferecidos oscilam entre R$1.971,69 e R$3.943,37.

Concurso SEDUC GO 2022

O concurso SEDUC-GO 2022 conta com 5.050 vagas, para provimento efetivo e imediato, no cargo de Professor (em diversas áreas).

A primeira tabela do edital conta com 4.974 vagas, sendo 4.731 para a lista geral e 243 para deficientes. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes áreas:

Artes Visuais

Artes – Dança

Artes – Música

Artes – Teatro

Ciência/Biologia

Filosofia

Física

Geografia

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

Pedagogia

Química

Sociologia

Segundo o edital, as oportunidades são para lotação nas diversas coordenadorias regionais e municípios.

A segunda tabela de vagas do edital conta com as demais 76 vagas. Esse quantitativo se divide em 66 vagas de ampla concorrência e 10 para deficientes, destinadas as seguintes áreas:

Língua Materna Indígena INY/KARAJÁ

Língua Materna Indígena Tapuia

Língua Materna Indígena Xavante

Quilombola

Intérprete de Braile

Intérprete de Libras

Instrutor de Libras

Sobre os cargos

O concurso SEDUC-GO 2022 para Professor de Nível III conta com vagas para diversas especialidades, conforme informado. Veja os requisitos de cada uma das áreas:

Especialidade Requisitos ARTES – ARTES VISUAIS Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Artes Visuais ou Educação Artística (Artes Plásticas) ou Licenciatura em Desenho e Plástica, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da

Educação (MEC). ARTES – DANÇA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Dança ou Educação Artística (dança), devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). ARTES – MÚSICA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Música com habilitação em Educação Musical; ou Licenciatura em Educação Musical Escolar; ou Licenciatura em Educação Musical; ou Educação Artística (Música), devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). ARTES – TEATRO Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Teatro com habilitação em Educação Teatral; ou Licenciatura em Educação Teatro l Escolar; ou Licenciatura em Educação Teatral; ou Educação Artística (Teatro), devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) CIÊNCIA/BIOLOGIA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Biologia ou Ciências Biológicas, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). EDUCAÇÃO FÍSICA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Física, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). FILOSOFIA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Filosofia, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). FÍSICA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Física, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). GEOGRAFIA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Geografia, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). HISTÓRIA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em História, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). INTÉRPRETE DE LIBRAS Diploma de Graduação em Licenciatura Plena, com Cursos Específicos na área, ministrados por Instituições Reconhecidas pelo MEC, assim como Aprovação no Exame de Proficiência para o Ensino em LIBRAS do MEC (PROLIBRAS) ou avaliação do CAS/Goiânia, ou credenciadas por uma Secretaria de Educação. INSTRUTOR DE BRAILE Licenciatura Plena em quaisquer áreas da Educação, com Certificado de Especialização em Educação Especial com ênfase em Braille ou Especialização em Braille; ou Licenciatura Plena em quaisquer áreas da Educação, com certificado de curso de formação continuada em Braille, com carga horária mínima de 80h, promovido por: Instituições de Ensino Superior credenciadas ao MEC ou promovido por Secretarias de Educação; ou por organizações da sociedade civil representativa da comunidade do deficiente visual, desde que o certificado seja convalidado por uma Instituição de Ensino Superior ou uma Secretaria de Educação. INSTRUTOR DE LIBRAS Diploma de graduação, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Libras, ou Pedagogia Bilíngue, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Diploma de graduação, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em qualquer área com certificação de proficiência em Libras emitido pelo Centro de Atendimento aos Surdos – CAS ou pelo Ministério da Educação – MEC. O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). LÍNGUA MATERNA INDÍGENA INY/KARAJÁ Ser indígena da etnia Iny/Karajá, comprovado com Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI/FUNAI, com diploma de Graduação, devidamente comprovado, em Pedagogia, ou na área da Educação, ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Linguagem (Língua Portuguesa, Redação: Leitura de Produção de Texto, Língua Inglesa, Arte e Cultura Indígena, Educação Física) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Cultura (História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia e Matemática), fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). ). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). LÍNGUA MATERNA INDÍGENA TAPUIA Ser indígena da etnia Tapuia, comprovado com Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI/FUNAI, com diploma de Graduação, devidamente comprovado, em qualquer área da Educação ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Linguagem (Língua Portuguesa, Redação: Leitura de Produção de Texto, Língua Inglesa, Arte e Cultura Quilombola, Educação Física) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Cultura (História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia e Matemática), fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). LÍNGUA MATERNA INDÍGENA XAVANTE Ser indígena da etnia Xavante, comprovado com Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI/FUNAI, ser bilíngue – falante fluente da Língua Materna e da Língua Portuguesa, comprovado por meio de entrevista, com diploma de Graduação, devidamente comprovado, em qualquer área da Educação ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Linguagem (Língua Portuguesa, Redação: Leitura de Produção de Texto, Língua Inglesa, Arte e Cultura Quilombola, Educação Física) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Cultura (História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso) ou em Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia e Matemática), fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). QUILOMBOLA Ser quilombola, comprovado com documento de declaração expedida por associação quilombola legalmente Reconhecida e situada em Território Quilombola do Estado de Goiás para onde serão destinadas as vagas do concurso, ter diploma de Graduação em qualquer área da Educação ou em Licenciatura em Educação do Campo/LEdoC – Artes Visuais e Música, em Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC – Ciências da Linguagem (Língua Portuguesa, Redação: Leitura de Produção de Texto, Língua Inglesa, Arte e Cultura Quilombola, Educação Física), em Licenciatura em Educação do Campo/LEdoC – Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia), em Licenciatura em Educação do Campo/LEdoC – Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso) e em Licenciatura em Educação do Campo/LEdoC – Matemática. O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). LÍNGUA INGLESA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Letras Português-Inglês ou, Licenciatura Plena em Letras Inglês, ou em Língua Estrangeira Moderna (Inglês), devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). LÍNGUA PORTUGUESA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Letras (Língua Portuguesa), devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). MATEMÁTICA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Matemática, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). PEDAGOGIA Ensino Superior Completo em Pedagogia – Licenciatura Plena ou Curso Normal Superior fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). QUÍMICA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Química, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). SOCIOLOGIA Diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena em Sociologia ou Ciências Sociais, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O Curso superior também deverá ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Salários, benefícios e atribuições

As remunerações ofertadas terão uma variação conforme a carga horária semanal, sendo:

R$ 1.971,69 – 20 horas

– 20 horas R$ 2.957,53 – 30 horas

– 30 horas R$ 3.943,37 – 40 horas

Todos os servidores fazem jus ao auxílio-alimentação no valor de R$500,00.

O cargo também conta com demais gratificações e benefícios previstos em lei, como, por exemplo:

Gratificação de desempenho;

Gratificação de formação avançada;

Gratificação de estímulo à formação continuada;

Adicional por tempo de serviço;

Adicional de trabalho noturno;

Salário família;

Auxílio saúde;

Auxílio funeral;

13º salário;

Licença prêmio.

Atribuições

Participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade;

Elaborar planos curriculares e de ensino;

Ministrar aulas na educação básica;

Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou sistema de ensino estadual;

Inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema estadual de ensino e interagir-se com as suas políticas educacionais;

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Participar de capacitações obrigatórias.

Inscrição concurso SEDUC GO 2022

A inscrição no concurso SEDUC GO 2022 serão realizadas no período compreendido entre 14 de agosto e 12 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades ).

A taxa de inscrição para participar do concurso custa R$100, devendo ser paga até o dia 13 de setembro deste ano.

Provas

De acordo como edital concurso SEDUC-GO 2022, os candidatos na seleção serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Anápolis/GO, Alto Paraíso de Goiás/GO, Brasília/DF, Britânia/GO, Campos Belos/GO, Caiapônia/GO, Catalão/GO, Ceres/GO, Formosa/GO, Goiânia/GO, Goiás/GO, Iporá/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Morrinhos/GO, Mineiros/GO, Nova Crixás/GO, Porangatu/GO, Posse/GO, Quirinópolis/GO, Rio Verde/GO, São Miguel do Araguaia/GO e Uruaçu/GO.

Prova objetiva

A prova objetiva da SEDUC-GO será composta pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, econômica e política do estado de Goiás;

Bases legais da Educação Nacional e Estadual;

Temas educacionais e pedagógicos;

Conhecimentos específicos por disciplina.

Segundo as regras do edital, não será eliminado na prova objetiva e convocado para prova discursiva o candidato que, cumulativamente:

a) obtiverem pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova;

b) obtiverem nota superior a “0” (zero) em todas as áreas de conhecimento, exceto em Realidade Étnica, social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás,

c) estiver classificado dentro do limite de 4 (quatro) vezes o número das vagas oferecidas por cargo/especialidade/município estabelecido no Anexo II, em um total de 20.200 (vinte mil e duzentas) vagas.

O prazo de validade do concurso Seduc GO 2022 será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Último concurso SEDUC GO

O edital do concurso SEDUC-GO foi divulgado para o preenchimento de 900 vagas no cargo de Professor de Nível III nas áreas de Biologia (42 vagas), Física (233 vagas), Matemática (417 vagas) e Química (208 vagas). O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame. A seleção contou com a organização do Instituto Quadrix e registrou cerca de 10 mil inscritos.

O concurso Professor SEDUC-GO contou com prova objetiva, perícia médica (para candidatos que se declararam com deficiência) e avaliação de títulos. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta por 70 (setenta) questões, do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, de acordo com o comando da questão e com pontuação total de 100 (cem) pontos.

A prova objetiva foi aplicada no dia 24 de junho de 2018, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas, nas cidades de Anápolis/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Brasília/DF, Catalão/GO, Formosa/GO, Goiânia/GO, Goiás/GO, Iporá/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO e Porangatu/GO.

A prova contou com questões de Língua Portuguesa (10 questões), Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Brasil (04 questões), Bases legais e temas da Educação Nacional (06 questões), Ética (08 questões), Temas Educacionais e Pedagógicos (12 questões) e Conhecimentos Específicos de cada especialidade (30 questões).