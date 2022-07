Concurso SESPA 2022: Consulplan vence processo licitatório e deve ser a banca!

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SESPA) em breve. No momento, o órgão trabalha na escolha da banca organizadora.

A licitação do concurso já foi finalizada e o resultado foi divulgado. O extrato confirma que a Consulplan foi a banca organizadora escolhida e deve ser confirmada oficialmente em breve. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do estado desta quinta-feira, 7.

Segundo o texto, a Consulplan foi quem obteve a maior média ponderada final após todas as análises e fases. As demais bancas a participarem do processo foram: Objetiva Concursos; Iades; Instituto AOCP; e Cetap.

Vale destacar que a escolha da banca ainda cabe recurso. As bancas que não foram escolhidas terão um prazo de cinco dias úteis para entrar com pedido de recurso contra este resultado. Após o término do prazo, caso a Consulplan se mantenha como vencedora, ela deve ser oficializada em nova publicação no Diário Oficial.

Segundo informações da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado, estão confirmadas 315 vagas para a nova seleção.

O processo visa “contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público destinado à seleção de candidatos, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.”

“A área da saúde requisita a nossa devida atenção para com mais investimentos, por isso trabalhamos de forma zelosa para a realização de mais concursos, ação que faz parte do nosso plano de melhorias, além de propiciar o ingresso de novos servidores”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.

A secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad, Josynélia Raiol, falou sobre a reposição de servidores no quadro de pessoal da área da Saúde

“Esse avanço representa o nosso esforço em obter sempre mais melhorias na área da saúde, além das demais áreas. Por isso, de forma empenhada seguiremos o cronograma, mantendo a lisura do processo”, disse.

No início do mês de setembro de 2021, a comissão organizadora do concurso foi formada. Ao todo, são duas portarias que designam os membros que farão parte da comissão especial de licitação.

As portarias são referentes aos seis concursos previstos, dos quais são formados pelos seguintes servidores:

Comissão 1

Órgão

Hospital Ophir Loyola (HOL);

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)

Fundação Santa Casa Misericórdia o Pará (FSCMPA);

Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev).

Membros

Neuza Fernanda de Moraes Melo – Presidente;

Washington Ricardo de Menezes Santos;

Matheus Martins Ismael;

Maria de Fátima Gouveia Peres;

Rubens Sérgio Guimarães Costa;

Roberto Favacho Lobato;

Tiago de Lima Ribeiro.

Comissão 2

Órgão

Secretaria de Estado da Saúde (Sespa);

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa).

Membros

Neuza Fernanda de Moraes Melo – Presidente;

Washington Ricardo de Menezes Santos;

Daniel Aben Athar Lobato da Silva

Emmanoel Henrique Guimarães dos Santos

Jovelina Maria Sousa Matos

O Concurso SESPA

O concurso SESPA ganhou forças com declarações do governador do Estado, Helder Barbalho. Após a publicação de um vídeo anunciando o edital do concurso Seap PA, os internautas perguntaram à Barbalho sobre o concurso da Saúde. Ele respondeu:

“Estão previstos concursos públicos para o Hospital Ophir Loyola, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e para a Secretaria de Saúde Pública (Sespa). Informações oficiais sobre todos os concursos serão divulgadas no site e nas redes sociais da Seplad.”

Último concurso foi em 2009 – O último concurso da pasta aconteceu em 2009, quando contou com vagas para todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em diversas áreas. O Instituto Movens teve a responsabilidade do certame, que contou com provas objetivas e análise de títulos.

Sobre o órgão

A Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) executa a Política Estadual de Saúde a partir dos princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, em nível estadual, atua na orientação às Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. Para isso, conta com as Diretorias Administrativa e Financeira, Vigilância em Saúde, Políticas de Atenção Integral à Saúde, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde.

A Sespa se faz presente em todo o Estado, por meio das 13 Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua abrangência.

A Secretaria Estadual administra diretamente seis Unidades de Referências Especializadas, seis Centros de Atenção Psicossociais, o Hospital Regional Abelardo Santos, o Laboratório Central do Estado (Lacen) e a Unidade Básica de Saúde da Pedreira, em Belém; e os Hospitais Regionais de Tucuruí, Salinópolis, Conceição do Araguaia e Cametá. Há ainda os Hospitais Regionais de gestão estadual, porém gerenciados por organizações sociais de saúde que são o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua; e os localizados em Marabá, Altamira, Santarém, Redenção e Breves.

Entre as competências da SESPA estão: Orientar municípios para que executem serviços e ações de saúde enquanto atenção primária; prestar apoio às unidades de saúde do sistema público de alta complexidade, de referência regional ou estadual; identificar e articular prestação de serviços entre estabelecimentos hospitalares de referência e os privados que são conveniados ao SUS; prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios não plenos; em nível complementar, elaborar, monitorar e acompanhar o andamento de ações e serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Alimentação e Nutrição, Saúde do Trabalhador, Laboratório de Saúde Pública, Hemocentros, insumos e equipamentos para saúde; participar, junto com órgãos afins, da formulação das políticas e do controle dos agravos ao meio ambiente, da execução das ações de saneamento básico, dos ambientes e das condições de trabalho; e acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade da Unidade Federada.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará

: Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará Banca organizadora : Consulplan

: Consulplan Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 315

: 315 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação: AUTORIZADO