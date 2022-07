Concurso SPTC GO: Banca assina contrato para organizar edital com 230 vagas

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SPTC GO 2022) para o preenchimento de 230 vagas.

Foi divulgado no Diário Oficial, edição do dia 08 de julho, a informação de que o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) assinou o contrato para organização do concurso SPTC GO 2022.

O órgão está muito próximo de abrir um novo concurso. Segundo a Superintendência, serão dois editais publicados, em momentos distintos. Ademais, a instituição confirmou as etapas do concurso:

Primeiro edital: Perito Criminal e Auxiliar de Autópsia

Perito Criminal e Auxiliar de Autópsia Segundo edital: Médico Legista e Odonto-Legista

De acordo com o órgão, o segundo edital deve ser lançado logo após o primeiro. Os prazos ainda não foram informados.

Segundo informações da SPTC-GO, os candidatos do concurso serão avaliados por provas de títulos, testes de aptidão física e exame psicotécnico.

As vagas do concurso SPTC GO 2022 serão para quatro cargos. Veja:

90 vagas para auxiliar de autopsia de 3ª classe;

54 vagas para perito criminal de 3ª classe;

84 vagas para médico legista de 3ª classe; e

04 vagas para odonto-legista de 3ª classe.

Os cargos têm as seguintes remunerações:

Auxiliar de autópsia : R$6.353,13;

: R$6.353,13; Perito criminal, médico legista e odondo-legista R$12.214,85.

No último edital de concurso para o órgão, aberto em 2014 (veja abaixo), o cargo de auxiliar de autópsia requisitou o ensino fundamental completo.

Por outro lado, o cargo de perito criminal tem como requisito o nível superior completo em qualquer área. O cargo de médico legista requer graduação em Medicina.

Último concurso SPTC GO

O último edital de concurso público da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás foi aberto em 2014. Na ocasião, a seleção contou com 60 oportunidades para auxiliar de autópsia, 50 para perito criminal e 150 para médico legista. A Fundação Universa organizou o certame.

O concurso contou, ao todo, com três fases, podendo ser eliminatório ou classificatório. Veja:

1ª fase: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª fase: prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª fase: avaliação da equipe multiprofissional (exclusivo aos candidatos com deficiência), de caráter eliminatório.

A prova objetiva do concurso contou com 60 questões, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Realidade Étnica Social Histórica Geográfica Cultural Política e Econômica do estado de Goiás e do Brasil

Raciocínio Lógico

Noções de Direito

Noções de Segurança do Trabalho

Medicina Legal (cargo de Médico Legista)

Noções da Legislação Aplicada à Perícia (Auxiliar de Autópsia)

Quanto ao exame discursivo, o candidato precisou elaborar um texto dissertativo, de no máximo 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora, valendo entre o mínimo de zero e 30 pontos.