Concurso TRT 14 ª Região 2022: Banca organizadora é definida!

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que compreende os Estados do Acre e Rondônia, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRT 14 ª Região 2022) para o preenchimento de vagas no órgão.

“A comissão organizadora do concurso bateu o martelo e definiu a Fundação Carlos Chagas como banca organizadora do próximo certame para provimento de servidores na Justiça do Trabalho de RO e AC”, diz a publicação.

Agora, o próximo passo é a assinatura de contrato entre o TRT-14 e a banca organizadora. Após contratação da empresa, o edital pode sair. A estimativa é que o certame seja publicado ainda em 2022.

De acordo com o que consta na resolução administrativa já publicada pelo órgão, atualmente o TRT-14 dispõe de 82 cargos vagos nas carreiras de analista e técnico judiciário, em diversas áreas.

A previsão é de que o Concurso TRT 14 Região 2022 ofereça vagas para os seguintes cargos:

analista judiciário – área Administrativa, sem especialidade;

analista judiciário – área Judiciária, sem especialidade;

analista judiciário – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal;

analista judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação;

técnico judiciário – área Administrativa, sem especialidade; e

técnico judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação.

O quantitativo de vagas do edital do TRT-14 ainda não foi revelado. A expectativa é que as chances imediatas sejam em baixa quantidade, mas o órgão deve realizar um alto chamamento de aprovados no cadastro reserva.

O quantitativo de vagas para cada cargo ainda não foi divulgado. A previsão é de que a oferta seja baixa, mas com o cadastro de reserva o aproveitamento poderá ser feito durante todo o prazo de validade.

Segundo o órgão, já existe uma estimativa para lançamento do edital de concurso público do TRT-14ª Região 2022. Segundo o TRT-14, a ideia é divulgar o edital TRT-14 da área de apoio e realizar o certame ainda em 2022 ou no início de 2023.

“Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, disse o TRT ao site Folha Dirigida.

O TRT14 também confirmou o recebimento do ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que autorizou novos concursos para o Tribunal Regional do Trabalho.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, são 82 cargos vagos atualmente no órgão. Para o novo concurso, o TRT-14 solicitou ao CSJT um montante no valor de R$4 milhões.

Último concurso TRT14

O último edital de concurso público do TRT-14 foi divulgado em 2018. Na ocasião, o certame contou com vagas para o cargo de Analista Judiciário, nas áreas de Psicologia e Estatística.