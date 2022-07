Concurso UFBA 2022: Edital vai abrir 97 vagas para técnicos! IDECAN é a banca!

A Universidade Federal do Estado da Bahia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso UFBA 2022) para o cargo de técnico-administrativo.

O edital do concurso UFBA 2022 vai contar com 97 vagas para cargos de ensino médio, técnico e superior. O quantitativo consta no termo de referência do certame.

De acordo com informações do site Folha Dirigida, o Concurso UFBA 2022 terá organização do IDECAN. Sendo assim, a empresa terá missão de receber inscrições e aplicar provas, por exemplo.

A data de publicação do edital UFBA 2022 ainda não foi informada.

A estimativa da Universidade é que o concurso UFBA receba 50 mil inscritos, sendo 35 mil para carreiras dos níveis médio/técnico e 15 mil para nível superior.

Cargos e vagas do concurso UFBA 2022

Conforme informado, o concurso UFBA 2022 vai contar com 97 vagas. A seguir, confira a distribuição das oportunidades:

Nível médio

Assistente em administração: 41 vagas.

Nível técnico

Técnico de Laboratório – Área: Análises Clínicas: 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área: Eletrônica: 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área: Eletromecânica: 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área: Física: 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área: Gastronomia: 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área: Mecânica: 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área: Química: 1 vaga;

Técnico em Agropecuária: 1 vaga;

Técnico em Radiologia: 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação: 5 vagas;

Técnico em Contabilidade: 5 vagas;

Técnico em Enfermagem: 2 vagas.

Nível superior

Analista de Tecnologia da Informação / Infraestrutura: 4 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento: 5 vagas;

Assistente Social: 1 vaga;

Engenheiro Civil: 1 vaga;

Engenheiro Civil / Estruturalista: 1 vaga;

Engenheiro Civil / Hidráulico, Hidrossanitário e combate a Incêndio: 1 vaga;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga;

Engenheiro Sanitarista Ambiental: 1 vaga;

Farmacêutico Bioquímico: 1 vaga;

Médico/Clínica Médica: 2 vagas;

Médico/Clínica Cirúrgica: 1 vaga;

Médico/Ginecologia e Obstetrícia: 1 vaga;

Médico/Psiquiatria: 1 vaga;

Médico Veterinário/Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária: 1 vaga;

Músico/Trompete: 1 vaga;

Músico/Oboé: 1 vaga;

Músico/Harpa: 1 vaga;

Músico/Percussão: 1 vaga;

Músico/Voz-Baixo: 1 vaga;

Músico/ Voz-Tenor: 1 vaga;

Músico/ Voz-Soprano: 1 vaga;

Pedagogo: 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais: 3 vagas.

Os salários iniciais de nível médio e técnico chegam a R$2.904,96. Por outro lado, para nível superior, as remunerações chegam a R$4.638,66. Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

O concurso UFBA 2022

Está confirmado que o concurso UFBA vai contar com provas objetivas, com exceção do cargo de músico.

Os candidatos deverão responder a 100 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa: 20 questões; Administração Pública: 20 questões; Informática Básica: 10 questões; e Conhecimentos Específicos: 50 questões.

Segundo o projeto básico, para técnico em Tecnologia da Informação e analista em Tecnologia da Informação, as questões de Informática Básica serão substituídas pela matéria de Raciocínio Lógico.

Além das provas objetivas, o concurso vai contar com prova oral/prática para os cargos de técnico de Laboratório e Médico Veterinário. Já para músico será aplicada uma etapa única: prova prática.

Ademais, para a função de Engenheiro, o concurso vai contar com avaliação de títulos e/ou experiência profissional.

Último concurso

O último edital de concurso UFBA 2022 para técnico-administrativos foi aberto em 2016. Na ocasião, o certame contou com 100 vagas.

A seleção contou com provas escritas (para todos os cargos, exceto Músico), prova oral e prática (para o cargo de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Tradutor, entre outros).