Concursos públicos Unesp tem inscrições abertas para Professor até nesta quinta-feira (14)

Editais ofertam vagas para professores substitutos no campus de Dracena

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) inscrições de concursos públicos até nesta quinta-feira (14). Os editais tem por objetivo o preenchimento de vagas para professor substituto, com lotação direta no Departamento de Produção Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas do Campus de Dracena.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 045/2022: Área de conhecimento ciências biológicas, subárea de conhecimento bioquímica e no conjunto de disciplinas de bioquímica e bioquímica animal (1 vaga);

EDITAL nº 046/2022: Área de conhecimento ciências agrárias, subárea de conhecimento zootecnia e no conjunto de disciplinas de deontologia, etologia e bem estar animal (1 vaga).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área do concurso, além de título de mestre na função que deseja atuar. O salário oferecido inicialmente é de R$ 1.655,35, com jornada de trabalho de 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de julho de 2022, diretamente no site da Unesp. A taxa de inscrição ficou fixada em R$ 118,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos e prova didática, conforme critérios especificados no edital.

Os concursos estão válidos por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 045/2022 (pag 209 a 210)

EDITAL nº 046/2022 (pag 210 a 211)