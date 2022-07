Condesu prorroga inscrições para concurso público em diferentes áreas

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), no estado de São Paulo, anunciou a prorrogação das inscrições para o seu concurso público.

A princípio, as inscrições seriam aceitas até o dia 30 de junho de 2022. Com a retificação do edital, no entanto, a data limite para a inscrição dos interessados passa a ser 03 de agosto de 2022.

O Condesu oferece vagas para formação de cadastro reserva em diferentes níveis de escolaridade, do fundamental ao superior.

Os salários podem chegar a R$ 6.059,00.

Os aprovados e convocados no concurso do Condesu poderão atuar nas seguintes cidades do interior de SP:

Artur Nogueira;

Conchal;

Cordeirópolis;

Cosmópolis;

Engenheiro Coelho;

Holambra;

Jaguariúna;

Matão;

Santo Antônio de Posse;

A banca responsável pela organização do concurso é a Consulpam.

Vagas e salários Condesu

O Condesu oferece vagas para formação de cadastro reserva em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Confira a seguir o quadro de vagas disponíveis:

Nível fundamental

Ajudante Geral;

Servente de Limpeza;

Varredor de Rua;

Vigia;

Encarregado de Jardinagem;

Mecânico;

Motorista;

Operador de Máquina Costal;

Operador de Máquinas;

Operador de Escavadeira;

Operador de Moto Niveladora;

Operador de Motosserra;

Operador de Pá Carregadeira;

Operador de Retroescavadeira;

Pedreiro;

Tratorista;

Eletricista de Manutenção;

Operador de Britador;

Lavador de Veículos;

Eletricista para Iluminação Pública;

Nível médio

Auxiliar Administrativo;

Almoxarife;

Encarregado Geral de Serviços;

Recepcionista;

Técnico em Química;

Inspetor do Sistema de Iluminação Pública;

Atendente de Call Center;

Técnico em Segurança do Trabalho;



Nível superior

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Engenheiro Eletricista;

Gestor de Recursos Humanos;

Os salários oferecidos pelo Condesu variam de acordo com o cargo pretendido e a jornada de trabalho semanal, que variam de 30 horas a 44 horas semanais.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários que vão de R$ 1.530,00, como o de servente de limpeza, até R$ R$ 4.069,00 para o cargo de operador de britador.

Os cargos de nível médio, por sua vez, oferecem remuneração entre R$ 1.791,00, cargo de recepcionista, por exemplo, a R$ 3.825,00 para o cargo de encarregado de serviços gerais.

Já os salários de nível superior variam entre R$ 3.825,00, para o cargo de gestor de recursos humanos, a R$ 6.059,00, para os cargos de engenheiro e arquiteto.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Condesu

Os interessados em participar do concurso do Condesu têm agora, com a prorrogação do prazo, até o dia 03 de agosto para realizar a inscrição, diretamente pelo site da Consulpam.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,42 para cargos de nível fundamental, R$ 18,46 para cargos de nível médio e R$ 23,02 para cargos de nível superior.

Etapas concurso Condesu

O concurso Condesu será realizado em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos, e prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, apenas para os cargos de:

Mecânico;

Motorista I;

Motorista II;

Motorista III;

Operador de Máquina Costal;

Operador de Máquinas;

Operador de Escavadeira;

Operador de Moto Niveladora;

Operador de Motosserra;

Operador de Pá Carregadeira;

Operador de Retroescavadeira;

Pedreiro;

Tratorista;

Eletricista de Manutenção;

Operador de Britador;

Eletricista para Iluminação Pública.

A prova objetiva está marcada para o dia 28 de agosto. Os candidatos serão avaliados por meio de 40 questões de múltipla escolha (cargos de nível fundamental e médio) e 50 questões múltipla escolha (cargos de nível superior).

As questões estão divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos que variam de acordo com cada cargo.

Já a prova prática irá avaliar os candidatos quanto a sua capacidade de atenção e percepção no trato das questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento das normas de segurança no trabalho.

Para realizar a prova prática o candidato deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação na categoria indicada para o cargo, quando necessário.

Apenas os dez primeiros candidatos aprovados na prova objetiva serão submetidos a prova prática.

Clique aqui e leia o edital na íntegra para conferir todo o conteúdo programático das provas da Condesu, além do cronograma completo do concurso.