Congresso aprova PEC dos Benefícios e texto vai à promulgação

A Câmara dos Deputados aprovou em 2º turno na noite desta quarta-feira (13), a PEC dos Benefícios. O texto que prevê, entre outros pontos, o aumento nos valores dos pagamentos do Auxílio Brasil, recebeu 416 votos favoráveis e 17 votos contrários. Assim, a matéria segue para promulgação do próprio Congresso Nacional.

O resultado do 2º turno da votação registrou uma diferença ainda maior do que a que se viu no 1º turno. Na noite da terça-feira (12), a Câmara aprovou o texto por um placar de 393 a 14. Dentro de menos de 24 horas, aliados do Palácio do Planalto conseguiram aumentar a vantagem. No Senado, o resultado foi de 72 a 1.

Antes mesmo da aprovação do texto em 2º turno, a cúpula do Congresso Nacional já vinha sinalizando que poderia promulgar a matéria ainda nesta semana. Caso se confirme, o texto poderá ser posto em prática ainda mais rapidamente. Se o presidente Jair Bolsonaro (PL) precisasse sancionar a medida, o processo poderia acontecer apenas em dentro de 15 dias.

O plano do Governo Federal é colocar todas as mudanças em prática já a partir do próximo mês de agosto. O Pix Caminhoneiro, por exemplo, pode fazer seus primeiros pagamentos já no dia 9 para os trabalhadores que atuam como autônomos. Para tanto, o poder executivo precisa correr para regulamentar todos os detalhes dos repasses.

Além do Pix de R$ 1 mil para os caminhoneiros, a PEC aprovada pelo Congresso Nacional indica também o aumento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Já o vale-gás nacional deve subir de R$ 53 para R$ 120 também já a partir de agosto. Além disso, o texto também prevê a criação de um novo programa de transferência de renda para taxistas.

Destaques da PEC

Antes mesmo da votação em 2º turno na noite desta quarta-feira (13), os deputados votaram os chamados destaques. Tratam-se de tentativas de alteração no texto original. Caso algum desses pontos fosse aprovado, a matéria teria que voltar para o Senado.

Entretanto, todos os destaques foram reprovados pelos deputados. Um deles, por exemplo, previa a retirada do trecho do período de emergência. Dessa forma, a PEC aprovada pelo Congresso conta com o acionamento que permitirá possíveis novas manobras por parte do Governo Federal.

Como nenhuma mudança foi aceita pelos próprios deputados, o texto já pode seguir para promulgação sem maiores problemas. Segundo especialistas, o procedimento é apenas um rito usual para confirmar a decisão dos parlamentares.

Polêmica

A aprovação do texto da PEC na Câmara dos Deputados aconteceu cercada por polêmicas. Nos últimos dias, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), recebeu acusações de parlamentares. Muitos disseram que ele não estaria respeitando o regimento interno.

Críticos afirmam, por exemplo, que Lira teria ajudado a acelerar as votações. Uma delas durou menos de um minuto. Além disso, o presidente da Câmara também resolveu permitir a votação remota na última sessão, o que o regimento não permite.

De todo modo, Arthur Lira nega que tenha desrespeitado as regras e lembrou que quase todos os parlamentares do Congresso Nacional ajudaram a aprovar o texto da PEC dos Benefícios em dois turnos.

Quando o Auxílio Brasil de R$600 será liberado? Segundo informações do governo, a expectativa é que o Auxílio Brasil no valor de R$600 seja liberado em agosto. Entretanto, membros do Planalto pretendem acelerar o processo da votação do projeto na Câmara dos Deputados para que o benefício seja liberado ainda neste mês. Por ser ano eleitoral, o valor extra para cobrir o benefício só será concedido através de uma declaração de estado de emergência no país. Além do aumento no valor do Auxílio Brasil para R$600, a proposta também inclui cerca de 1,6 milhão de novos beneficiários. A expectativa é que o Auxílio Brasil de R$600 seja pago até dezembro deste ano, da seguinte forma: 1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro