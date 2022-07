conheça o cartão de crédito prateado

No final de junho, o Nubank divulgou sua nova modalidade de cartão destinada a clientes PJ. O cartão prateado estará disponível tanto na função crédito quanto no débito. Vale informar que a emissão do novo produto financeiro é totalmente gratuita e assim como o tradicional roxinho, o cartão prateado é livre de anuidades.

“Além de mudar a cor do cartão, queríamos encontrar alguma forma de reconhecer a trajetória dos nossos clientes. Por isso, mais do que um cartão empresarial, criamos o seu novo cartão de visitas. O nome na parte frontal do cartão PJ prateado pode ser totalmente personalizada com o nome da sua empresa – do jeito que seus clientes te conhecem – ou o nome que você preferir (dá até pra colocar caracteres especiais)”, disse o Nubank em seu blog.

Para o Nubank, a nova modalidade de cartão de crédito é mais do que um simples cartão. “Com ele, você pode valorizar as suas conexões, apresentando um cartão totalmente personalizado e atrativo, em que o nome da sua empresa é o centro da atenção”, diz o banco digital.

Saiba quem terá direito ao cartão prateado do banco digital

De acordo com o Nubank, em breve todos os cartões destinados a clientes PJ seguirão o novo modelo. No entanto, nesse primeiro momento o banco digital informa que para receber a novidade é preciso seguir os seguintes requisitos:

Usuários de contas Pessoa Jurídica que nunca solicitaram um cartão na conta;

Clientes com o cartão prestes a expirar

Indivíduos que se enquadrem em casos de perda, roubo e/ou danos.

O Nubank esclarece que os usuários que não se encaixam nos requisitos citados acima deverão receber o novo cartão prateado quando o atual estiver próximo do vencimento. Nesse caso, o banco digital enviará uma notificação ao cliente confirmando o endereço de entrega.

O Nubank para clientes PJ

A conta de pagamentos para PJ do Nubank é destinada a microempreendedores individuais (MEIs), profissionais autônomos e pequenos empresários. Para a fintech, essa modalidade de conta tem como objetivo garantir mais controle e menos burocracias para pequenos empresários gerenciarem seus negócios.

Assim como a modalidade de conta para pessoas físicas, a conta de pagamentos PJ do Nubank é totalmente digital e gratuita. Desse modo, os usuários podem receber pagamentos, pagar e emitir boletos, gerar o extrato da conta e realizar transferências ilimitadas.

Vale informar que para se tornar cliente PJ do Nubank é preciso ter uma pequena empresa (com tipo societário MEI, EI, EIRELI ou LTDA) com CNPJ. A fintech ainda exige que o cliente seja sócio único da empresa, no entanto, se houver dois ou mais sócios, é necessário que um deles seja sócio-administrador.

Abrir uma conta PJ no Nubank é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo ou site da instituição. Na tela inicial da plataforma escolhida o usuário deve clicar no ícone de perfil localizado no canto superior esquerdo. Em seguida, será preciso selecionar a opção “Pedir conta PJ” e inserir o CNPJ da empresa. Por fim, basta seguir os passos indicados pelo Nubank.