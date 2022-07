Conheça o SouNu cartão de crédito e saiba se ele é uma boa opção para você

Antes, obter um cartão de crédito era para poucos. Exigia-se das pessoas um excelente histórico financeiro, mas, mesmo assim, os limites não eram lá aquelas coisas. As taxas cobradas tornaram-se mais um ponto negativo nessa história. Com o advento da Internet, várias coisas foram facilitadas, e uma delas é a fácil obtenção de crédito. Conheça agora o SouNu cartão de crédito e saiba se ele é para você.

Há alguns anos, uma das únicas formas de comprar algo parcelado era através do crediário. Quando era necessário algo de maior valor e que demandava um parcelamento, essa era a única opção. As taxas de juros eram assustadoras. Mas, os bancos digitais surgiram e criaram uma revolução. Por isso, o Notícias Concursos, na matéria deste domingo (17) apresentará o SouNu cartão de crédito. Assim, poderá analisar se este é um produto financeiro bom para você.

O que tem de destaque no SouNu cartão de crédito

O roxinho, como é carinhosamente chamado pelos seus usuários, foi o primeiro banco digital a cair no gosto das pessoas. O seu sucesso se deu por diversos fatores, como, por exemplo:

Bom posicionamento nas redes sociais;

Fim de filas e de burocracias;

Facilidade na liberação de crédito;

Entre outros.

Com o sucesso dele, outros bancos surgiram e atualmente o que não falta é opção. Se antes o problema era a dificuldade em obter crédito, hoje em dia o problema mudou. O difícil é se controlar frente a tantas opções e tantas possibilidades de se obter crédito fácil.

Com o cartão de crédito do Nubank, tudo se resolve na palma de sua mão, sem filas e de burocracia. Desde a solicitação do seu cartão, até o pagamento das faturas, faz-se dentro do app.

O banco digital é adequado para diversos perfis de clientes, desde aqueles que buscam um cartão com um limite baixo, até aqueles que buscam um cartão de luxo. Com este tipo de produto financeiro da fintech, você estará livre de anuidades e terá um cartão internacional. Uma das desvantagens, pode ser em relação ao sistema de pontos.

Se você busca por um cartão que renda bons cashbacks ou que possua um programa de recompensas incrível, pode ser que exista melhores opções para seu perfil. Mas, caso você esteja buscando um cartão mais simples, com limite mais baixo, o Nubank pode ser uma excelente opção. O SouNu cartão de crédito é um bom cartão, mas tudo dependerá do seu perfil como consumidor.