conheça opções interessantes para investir

A rede de franchising é um modelo de negócio que está com a reputação sólida no mercado financeiro. Portanto, possui um alto grau de seguridade e de garantia de retorno. Além disso, uma das suas maiores vantagens é a variedade de opções mais baratas de investimento, como é o caso das franquias em container.

Com isso, essa configuração estrutural acaba sendo uma alternativa interessante para pequenos empreendedores. Aliás, até mesmo para quem possui um maior poder aquisitivo e tem o intuito de gerir várias unidades de uma única marca.

Confira opções interessantes de franquias em container

O modelo já é muito famoso nos países europeus e orientais, garantindo agilidade e economia de espaço nessas nações que não possuem uma grande extensão territorial. No entanto, o formato, também é totalmente aplicável no Brasil, mesmo com suas dimensões continentais.

Outro benefício é que a estrutura da unidade já vem pronta para o funcionamento, necessitando apenas de mobiliar o seu interior. Ainda, além dessa facilidade, as franquias de container são consideradas sustentáveis, pois utiliza materiais duráveis e in natura, como alumínio ou fibra de aço.

Ice show

É uma rede especializada na fabricação e na comercialização de sorvetes, com priorização de sabores originais e inovadores, contando com mais de 250 opções. Além disso, os estabelecimentos contam com outras sobremesas e alguns tipos de salgados.

A marca possui dois modelos de negócio, sendo um deles no formato de franquia em container. O investimento inicial mínimo é de 60 mil reais, sem incluir as taxas inerentes ao contrato. Enquanto, o prazo de retorno, por sua vez, varia de 6 a 18 meses.

IGUI

É uma marca que fabrica e vende piscinas em diversas regiões do país, contando com mais de 400 unidades em operação. Ainda, essa franquia em container disponibiliza móveis e outros acessórios externos, além de produtos químicos que pode utilizar na água, como cloro.

O investimento inicial mínimo para se tornar um franqueado é de 250 mil, somado a uma taxa de franquia de 100 mil reais, que é o valor costumeiro do faturamento médio mensal. Desse modo, o prazo de retorno, nesse caso, é de, no máximo, 24 meses.

Gigatron

É uma empresa que produz certificados digitais e elaboração de sistemas de softwares, além da construção de websites para outras marcas. Geralmente, os modelos que a franquia disponibiliza: são de loja ou em home office. No entanto, recentemente a estrutura de container, a Gigatron também aderiu.

A franquia tem um custo de instalação e de manutenção baixo, sendo o investimento inicial mínimo de 4,5 mil reais, acrescido de uma taxa de mesmo valor. Então, o faturamento médio é de 15 mil reais, o que indica uma alta rentabilidade, e o seu prazo de retorno pode variar de 1 a 18 meses.

Domino’s pizza

É uma rede do setor alimentício que faz muito sucesso em todos os estados brasileiros, contando com o formato de franquia em container desde de 2016. Sendo assim, a intenção foi alcançar empreendedores que almejavam obter uma economia com os gastos relativos à manutenção do estabelecimento.

Devido à boa reputação da marca, o custo para abrir uma unidade é um pouco mais elevado, sendo necessário um investimento inicial mínimo de 730 mil reais, além de uma taxa de 60 mil. Logo, o faturamento médio costuma ser 155 mil reais, com um prazo de retorno de máximo de 42 meses.

La Calaca

A La Calaca é uma rede de restaurantes que oferece comida mexicana. Ultimamente, ganhou muita popularidade nas ruas do Rio de Janeiro. Inicialmente, o modelo de instalação mais famoso era o food truck, mas com a sua expansão, outros começaram a surgir, como lojas em shoppings e quiosques.

O formato de franquia em container chegou por último, mas ganhou bastante adesão dos empreendedores de plantão. Pois, como já dito, é um modelo bastante econômico. Sendo assim, o investimento inicial mínimo é de 130 mil reais, contando com um prazo de retorno que varia de 12 a 18 meses.

Hot n’ Tender

É uma marca especializada na produção de frango frito e que já atua no mercado há quase 30 anos. A sua entrada no setor de franquias ocorreu somente em 2014, mas a empresa já tinha um bom índice de lucratividade.

O investimento inicial mínimo para abrir uma unidade é de 120 mil reais, podendo variar até 250 mil. Por fim, o faturamento costuma ser entre 50 mil e 120 mil reais, com um prazo de retorno costumeiro de 24 a 36 meses.