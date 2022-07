CONSULTA DATAPREV AUXÍLIO EMERGENCIAL de até R$ 3.000 LIBERADA; veja o passo a passo e como receber

O Auxílio Emergencial 2022 continua sendo pago neste mês de julho. A consulta do benefício pode ser feita por meio do site da Dataprev.

Segundo informações do Governo Federal, a liberação dos valores do programa visa atender a um grupo específico, que não efetuou o saque na data correta.

Nesta matéria, saiba como fazer a consulta Dataprev e confira, no fim do texto, como realizar a consulta Auxílio Brasil.

O Auxílio Emergencial, também chamado de Auxílio Retroativo, está sendo pago para alguns beneficiários do programa.

As parcelas que estão sendo liberadas em julho do Auxílio Emergencial são destinadas para pessoas que ainda não sacaram o benefício desde 2020, ou seja, na liberação dos pagamentos correntes do programa.

Para quem não sabe, o auxílio de até R$ 3.000 corresponde às parcelas de anos anteriores que ainda não foram sacadas por um determinado grupo.

Por outro lado, é importante destacar que o Auxílio Brasil não pode ser consultado pela Dataprev. Veja no fim da matéria como fazer a consulta Auxílio Brasil.

Como foi citado anteriormente, o Auxílio Emergencial está sendo pago em 2022 com valores que podem chegar a até R$ 3.000.

Isso porque o pagamento do Auxílio Emergencial 2022 é feito com até cinco parcelas de R$ 600 – que ainda não foram retiradas.

O Auxílio Emergencial 2022, também conhecido como Auxílio pai solteiro, é destinado aos homens chefes de família.

Para ter direito, será preciso cumprir os seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

até o dia 2 de abril de 2020; Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do Auxílio Emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do Auxílio Emergencial ;

; Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

Qual o valor do auxílio emergencial retroativo?

O valor do auxílio emergencial retroativo vai depender da quantidade de parcelas recebidas pelos pais solo entre os meses de abril e agosto de 2020. As quantias ficaram definidas da seguinte forma:

5 meses de benefício: valor de R$ 3 mil;

4 meses de benefício: valor de R$ 2,4 mil

3 meses de benefício: valor de R$ 1,8 mil

2 meses de benefício: valor de R$ 1,2 mil;

1 mês de benefício: valor de R$ 600.

Na pandemia, durante a liberação do auxílio emergencial em 2020 e 2021, o antigo Bolsa Família poderia ser consultado pela mesma plataforma – a da Dataprev.

Contudo, desde a criação do Auxílio Brasil, a consulta Dataprev não serve mais para realizar a consulta do benefício. Dessa forma, a consulta Auxílio Brasil deve ser feita pelo aplicativo Auxílio Brasil, disponível para os sistemas Android e IOS.