CONSULTA DATAPREV AUXÍLIO EMERGENCIAL: Saiba como consultar seu cadastro na DATAPREV

Você sabia? O Auxílio Emergencial 2022 continua sendo pago neste mês de julho. Segundo informações do Governo Federal, a liberação dos valores do programa visa atender a um grupo específico, que não efetuou o saque na data correta. A consulta do benefício pode ser feita por meio do site da Dataprev.

O valor do auxílio emergencial pode variar entre R$ 600 e R$ 3.000.

AUXÍLIO EMERGENCIAL CONSULTA; CONSULTAR AUXÍLIO EMERGENCIAL DE JULHO e Retroativo

O Auxílio Emergencial, também chamado de Auxílio Retroativo, está sendo pago para alguns beneficiários do programa.

As parcelas que estão sendo liberadas em julho do Auxílio Emergencial são destinadas para pessoas que ainda não sacaram o benefício desde 2020, ou seja, na liberação dos pagamentos correntes do programa.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 2022:

VALOR DA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2022

O valor liberado do Auxílio Emergencial varia conforme o número de parcelas não resgatadas pelo beneficiário. As parcelas podem variar entre R$ 600 e R$ 3.000. Veja:

Quem recebeu as cinco parcelas ganha: R$ 3 mil;

Quem começou a ganhar o benefício em maio recebe: R$ 2.400;

Quem começou a ganhar o benefício em junho recebe: R$ 1.800;

Quem começou a receber o benefício em julho ganha: R$ 1.200;

Quem recebeu apenas no mês de agosto ganha: R$ 600.

CRITÉRIOS AUXÍLIO EMERGENCIAL 2022 PARA PAI SOLTEIRO

Para ser um beneficiário do Auxílio Emergencial pai solteiro é preciso:

Ser homem chefe de família monoparental;

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

até o dia 2 de abril de 2020; Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do Auxílio Emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do Auxílio Emergencial ;

; Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

CONSULTA AUXÍLIO EMERGENCIAL DATAPREV; DATAPREV.GOV.BR CONSULTA 2022; SITE DATAPREV CONSULTA AUXÍLIO EMERGENCIAL 2022

Até agora, a consulta do Auxílio Emergencial no portal da DATAPREV apenas com o uso do Cadastro da Pessoa Física (CPF) está suspensa.

Por conta disso, os beneficiários deverão recorrer ao portal Gov.BR. Na plataforma, será necessário efetuar o login e depois realizar a consulta do benefício.

O site da Dataprev 2022, contudo, segue disponível para consulta do Auxílio Emergencial. Mas para isso, será necessário mais passos (e não somente com o CPF). Veja a seguir como fazer.

PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2022 PELA DATAPREV:

Acessar o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial

Clicar no botão “Entrar com Gov.br”

Preencher com seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

Preencher com sua senha da conta Gov.br

Caso seja o seu primeiro acesso na plataforma, será solicitada uma “autorização de uso de dados pessoais”, basta clicar em “Autorizar”

E pronto! Você estará no painel de consulta do Auxílio Emergencial 2022

Se preferir, a consulta também pode ser feita por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica Federal (CEF).

O acesso ao Portal de Consulta ao Auxílio Emergencial 2022 pode ser realizado clicando aqui.