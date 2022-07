Conta de luz cara? Veja como identificar cobranças indevidas

Todos os cidadãos brasileiros enfrentam o desafio de pagar as contas em dia. Contudo, algumas informações sobre esse assunto são comumente escondidas do povo em geral. Não é à toa que os consumidores se deparam com a conta de luz cara e não sabem como proceder.

Por exemplo, muitos moradores podem pagar uma conta de luz cara de mês a mês, a mais realmente deveriam. Caso este seja seu caso, saiba que é possível recuperar a maior parte do seu dinheiro, obtendo um lucro consideravelmente bom. Para isso, o Notícias Concursos mostrará na matéria deste sábado (02) algumas instruções para diminuir custos.

Conta de luz cara: é possível receber dinheiro de volta?

Antes de pagar suas contas de eletricidade, os consumidores geralmente analisam o total, não os detalhes da conta. É aí que entra o equívoco, pois existem valores cobrados para mais, provavelmente. As tarifas de ICMS certamente estão incidindo na sua conta, por exemplo.

O que acontece é que a eletricidade pode ser vista como uma mercadoria. Entretanto, o consumo deve ser tributado, mas não as taxas. Dentre elas, podemos destacar as tarifas utilizadas pelos serviços da transmissão, bem como as tarifas utilizadas pelos serviços da distribuição. Se isso acontecer com você, cobra-se o valor indevidamente pode ser revertido, uma vez que consumidores têm direito a esse dinheiro.

Como solicitar a devolução do ICMS?

Primeiramente, deve-se acompanhar as contas de eletricidade que estão com valores cobrados indevidamente. Dessa forma, calcule o percentual de ICMS incidente apenas no consumo, excluindo-o das tarifas. Pode-se reivindicar o máximo de 60 contas em simultâneo.

Sua melhor aposta é a contratação de um bom advogado representante dos consumidores. Portanto, pode-se garantir a realização do processo dentro do escopo das disposições e requisitos da legislação. Aproveite esta oportunidade para que um especialista descubra exatamente o que acontece e qual o valor cobrado correto.

Então, se suas contas estiverem com tributos sobre as taxas e não somente pelo consumo, peça uma revisão das quantias pagas, tendo uma parte do dinheiro de volta. Essa é uma forma de economizar nessa conta de luz cara. Corra atrás dos seus direitos e veja a economia acontecer nas suas despesas.