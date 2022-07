Conta PJ Nubank: serviços oferecidos para facilitar a vida do empresário

Em um esforço para expandir sua participação de mercado, o roxinho ampliou o acesso público elegível aos serviços da conta PJ Nubank. Até então, as fintechs aceitavam a adesão de firmas com apenas um sócio-gerente. Mas, o que mudou? A partir de agora, empresas com vários sócios podem usar esse método para abrir uma conta bancária digital.

Após a alteração, é possível abrir uma conta PJ Nubank para pequenas empresas, empresários individuais e etc. Mais detalhes? Continue lendo a matéria deste domingo (31) do Notícias Concursos.

Conta PJ Nubank: organização financeira dos empreendedores

A ampliação da conta PJ Nubank visa garantir um leque mais amplo de soluções para outros perfis de empresas. Começar a permitir que organizações com vários parceiros usem contas Pessoas Jurídicas amplia o leque dos atendimentos a novos públicos, assim, ajudando mais financeiramente.

O Nubank, dessa forma, auxilia no avanço de seus negócios. Com isso, elimina as imposições tradicionais e dá às pessoas a complexidade de encontrar opções de contas comerciais no mercado.

Isso se deve a uma atualização do cenário de mercado, que representa um momento de crescimento para esse público. Para se ter uma ideia, entre 2020 e 2021, o número de correntistas PJ no Nubank passou de 500 mil para 1,4 milhão.

Semelhante a uma conta pessoal, a conta PJ garante PIX grátis, boletos, cartões de débito e crédito, além de transferências ilimitadas. O diferencial está na possibilidade de emissão de boletos de cobrança, extratos digitais e na possibilidade de controles contábeis para recebimento automático de vendas via cartão.

Com o crescimento do número de empresas graças ao desemprego gerado pela pandemia, muitas pessoas abriram seus próprios negócios. Com isso, os bancos estão se atentando a essa nova demanda do mercado. O roxinho é conhecido por sempre correr atrás de suprir as necessidades de seus clientes, ainda mais agora com a conta PJ Nubank.