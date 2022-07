Corpo de homem desaparecido após pular de ponte é localizada em Flexeiras

Vítima desapareceu no último domingo (3) após cair no Rio Getituba, no município de Flexeiras, interior de Alagoas.

O corpo de um homem desaparecido desde o último domingo (03), após pular da ponte no Rio Getituba, em Flexeiras, interior de Alagoas, foi localizado, nesta quarta-feira, 06, pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o cadáver foi encontrado dentro do rio, preso a galhos de árvores. Após a retirada, os bombeiros deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Militar.

Ainda não há maiores detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento do homem, nem sobre o motivo de ele ter pulado da ponte. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

Flexeiras é uma das cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingem Alagoas desde a última sexta-feira (1). Até agora, o estado soma 67,4 mil pessoas desalojadas e desabrigadas e o Governo Estadual já decretou estado de emergência para mais de 50 municípios.