Correção Não é possível conectar-se ao Docker Daemon em ‘unix:///var/run/docker.sock’

Usando o Docker, você executa um serviço no sistema operacional do host. Atualmente, o aplicativo Docker está disponível apenas para Linux devido à sua dependência de alguns recursos do kernel do Linux. No entanto, os usuários do macOS e do Windows também podem executar o Docker. Mas, nos últimos dois dias, ele não está funcionando corretamente em dispositivos Windows. Sim, muitos usuários relataram que estão recebendo um erro que diz que “não pode se conectar ao daemon do Docker em (unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução?)”.

Bem, geralmente, esse tipo de problema ocorre ao executar vários comandos do docker, como docker info, docker pull, docker stop, docker run, etc. No entanto, você não precisa se preocupar com porque compilamos algumas correções neste artigo que ajudarão você a corrigir a mensagem de erro que não pode se conectar ao daemon docker em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução? Então, vamos começar com eles.

O que é o Docker Daemon?

O Docker Daemon é um processo que gerencia imagens de contêiner, redes e volumes de armazenamento. Durante todo o processo, o daemon do Docker monitora as solicitações feitas por meio da API do Docker.

Além de responder às solicitações da API do Docker, o daemon do Docker (dockerd) gerencia objetos do Docker, incluindo imagens, contêineres, redes e volumes. Como parte do gerenciamento de serviços do Docker, os daemons podem se comunicar entre si.

Como corrigir não é possível conectar-se ao Docker Daemon

As reclamações dos desenvolvedores nos levaram a desenvolver soluções eficazes. Vários fatores podem causar esse erro, incluindo o Docker não ser executado, quando o Docker é desligado, ele não o faz de forma limpa e o Docker não pode ser iniciado devido à falta de privilégios de root.

Então, como você entende a causa raiz do seu problema, ou seja, não pode se conectar ao daemon do docker em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução?; portanto, vejamos algumas soluções possíveis.

Correção 1: Limpe um ‘Failed Docker Pull’ e inicie o Docker Service

O aplicativo Docker pode fechar inesperadamente durante a extração do contêiner, devido ao qual você está recebendo esse tipo de erro. Os arquivos de serviço e soquete do Docker ficarão ocultos em tais circunstâncias. Para se comunicar com o Docker, um arquivo chamado Docker.socket pode ser encontrado em /var/run/docker.sock. Portanto, o Docker não será iniciado até desmascararmos os dois arquivos – Docker.service e docker.daemon.

Correção 2: execute o serviço Docker com systemctl

Há uma alta probabilidade de que o serviço do Docker não esteja sendo executado se você acabou de instalar o Docker no Ubuntu ou reiniciou seu PC. É o daemon do Docker (dockerd) que fornece serviço ao Docker. Uma solicitação de API do Docker é recebida aqui do serviço e lida com vários objetos do Docker, como imagens, contêineres, redes e volumes.

Usando systemctl, você pode gerenciar os serviços do sistema em execução no Linux, substituindo o antigo sistema init SysV. O comando service pode ser usado se você não tiver o systemctl instalado. No entanto, caso você não saiba como fazer isso, certifique-se de executar estas etapas:

Uma máscara pode ser considerada uma versão mais robusta de desabilitar o Docker.service. O erro aparecerá se tentarmos iniciar o serviço enquanto a unidade estiver mascarada. Os arquivos de unidade mascarados são vinculados ao dispositivo dev/nuleu. Com o comando $ systemctl list-unit-filesvocê pode listar o status de todos os arquivos de unidade.

O comando systemctl pode ser usado assim que a unidade docker for desmascarada. Execute este comando: systemctl start docker

Verifique se o Docker está em execução e ativo. Para visualizar o status atual de um serviço, usaremos o comando systemctl status. Você pode executar este comando: systemctl status docker

Correção 3: execute o Docker com o comando de serviço

Se o método acima não funcionar para você, há chances de que seu dispositivo use o sistema init SysC. Bem, se for esse o caso, é provável que o comando systemctl não funcione para você.

Em vez disso, você terá que usar o comando service para executar o Docker Daemon sem receber a mensagem de erro não pode se conectar ao docker daemon em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução? Então, vamos ver como você faz isso:

Correção 4: execute o serviço Dockerd (Docker Daemon)

Você também pode usar o serviço Dockerd para executar o Docker Daemon caso nenhum dos métodos acima funcione para você. No entanto, para usar o serviço Dockerd, você precisa executar estas etapas:

Inicialmente, abra o Windows Terminal e execute o comando: sudo dockerd

Correção 5: execute o Docker para usuários sem root Privilégios

Vários usuários relataram que executar o Docker sem privilégios de root os ajuda a corrigir a mensagem de erro que “não é possível conectar ao daemon do docker em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução?” Então, vamos conferir os passos:

Abra o Terminal do Windows e execute o comando: export DOCKER_HOST=tcp://localhost:2375

Correção 6: execute o serviço Docker com Snap

Se você o instalou usando o gerenciador de pacotes Snap, o Docker pode ser gerenciado com o comando snap. Isso ocorre porque os serviços gerenciados pelo Snap são geralmente automatizados. Pode, no entanto, ser necessário interferir manualmente em situações como esta. Portanto, para usar isso para executar o Docker, você deve executar estas etapas:

Abra o Terminal do Windows e execute o comando: sudo snap start docker

Depois que o comando acima for executado, execute este comando: sudo snap services

Correção 7: reinstale o Docker

Se você já tentou todas as correções mencionadas acima para resolver a mensagem de erro “não é possível conectar ao daemon docker em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução?”, então, exceto para reinstalar o Docker no seu PC, você deve optar pela esquerda. No entanto, caso você não saiba como reinstalar o Docker, você pode ir até o Site oficial do Ubuntu e verifique como fazer isso.

Resumo | Iniciar Docker Daemon



Então, é assim que corrigir a mensagem de erro que não pode se conectar ao daemon docker em unix:///var/run/docker.sock. O daemon do docker está em execução? Esperamos que você ache este artigo de solução de problemas útil. Mas, caso você tenha alguma dúvida ou dúvida em sua mente, comente abaixo e nos avise. Além disso, não se esqueça de conferir nosso outro guia em iTechHacks.

