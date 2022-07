League of Legends é um dos videogames mais populares do mundo. Este é um jogo competitivo baseado em equipe para os jogadores criativos que trabalham juntos para derrubar o Nexus inimigo. Mas, às vezes, você pode ver um erro na sessão de login informando: ‘Ocorreu um erro inesperado com a sessão de login’.

Este erro ocorre frequentemente quando há tráfego muito alto ou pesado experimentado pela fila de login. Esse erro também pode ocorrer devido a credenciais de login inválidas ou incorretas, problemas relacionados à rede e falhas aleatórias de software. Se você está enfrentando esse erro no seu PC, este artigo será seu guia para corrigi-lo.

Corrigir erro inesperado com sessão de login no League Of Legends 2022

Aqui, fornecemos alguns dos métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir o – Ocorreu um erro inesperado com a sessão de login no League of Legends.

Solucionar problemas de Internet

Os erros também podem ocorrer às vezes devido a erros de rede que interrompem as sessões online, portanto, tente atualizar a conexão com a Internet. Isso pode ser feito facilmente simplesmente desconectando-se da sua rede Wi-Fi por alguns segundos e, em seguida, você pode se reconectar.

Você também pode ligar e desligar o roteador ou o modem se enfrentar esse problema. Isso pode ser feito desligando o modem ou roteador e removendo o plugue da fonte de alimentação por alguns segundos. Depois disso, ligue o modem ou roteador novamente e espere que o computador seja reconectado com a conexão de internet Wi-Fi. Após a reconexão, reinicie o cliente Riot e o jogo League of Legends e faça login novamente.

Reinicie o PC

“Um erro inesperado com a sessão de login no League of Legends” pode ocorrer devido a bugs aleatórios e falhas técnicas. Essas falhas técnicas podem ser facilmente corrigidas reiniciando seu PC. Você deve reiniciar o seu PC e verificar se ainda enfrenta o problema ou não.

Saia e reinicie o jogo

O passo básico para corrigir o erro ‘Ocorreu um erro esperado com a sessão de login em Leagues of Legends’ é sair do jogo e reiniciá-lo.

Em primeiro lugar, abra o jogo e pressione o botão Alt + F4 combinação de teclas durante o jogo.

Uma lista de opções aparece lá; Clique em Sair .

Agora, depois de sair, saia ou feche o jogo.

Aguarde alguns minutos e, em seguida, reinicie o jogo e faça login na sua conta.

Agora você não deve enfrentar o problema.

Terminar o jogo e os processos de League of Legends

Se você ainda enfrentar o problema, deverá encerrar o jogo e os Processos Lol para corrigir o problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Imprensa Ctrl + Shift + Esc

No Processos guia, procure LeaguesofLegends.exe. Clique com o botão direito sobre ele e depois clique em Finalizar tarefa.

Faça o mesmo para Serviços RiotClient. e KillerServiceNetwork.exe.

Observação- KillerServiceNetwork.exe é um programa usado para priorizar a largura de banda para streamers online e reduzir a largura de banda para League of Legends.

Agora, feche o Gerenciador de tarefas em seu computador.

Depois de fazer isso, reinicie o jogo e verifique se você ainda encontra o problema ou não.

Conclusão

Dessa forma, você pode corrigir Ocorreu um erro inesperado com a sessão de login no League of Legends. Se você estiver enfrentando esse problema, poderá seguir os métodos acima e poderá corrigir o problema que está enfrentando.

Perguntas frequentes

O que é um erro inesperado com a sessão de login no League Of Legends?

Este é um erro de login que você pode enfrentar no League of Legends, impedindo que você jogue este jogo.

Como corrigir, houve um erro esperado com League Of Legends?

Existem várias etapas de solução de problemas para corrigir o problema, como reiniciar seu PC, verificar sua Internet, sair do jogo etc. Você pode seguir o guia acima, que o ajudará a corrigir o erro.

