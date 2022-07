Corrigir o Windows não consegue encontrar um dos arquivos neste tema (2022)

Você pode receber um erro ao salvar um arquivo ao salvar um tema ou usar um novo tema no seu PC Win11. A mensagem de erro completa pode ser ‘O Windows não pode encontrar um dos arquivos neste tópico. Você ainda deseja salvar o conteúdo?‘ Este é um erro comum que você pode obter ao salvar um tema no seu PC. Isso pode ocorrer se você baixou um tema corrompido ou algum elemento do tema está faltando.

Corrigir o Windows não consegue encontrar um dos arquivos neste tema

Alterar as configurações de fundo do tema

A primeira coisa que você pode tentar fazer é alterar as configurações de fundo do tema. Esse problema provavelmente é causado por falta de papel de parede no tema. Então, o que você pode fazer é alterar as configurações de plano de fundo do tema para imagem e, em seguida, selecionar o papel de parede personalizado e o problema será corrigido. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo em seu PC. Você pode fazer isso pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas no seu teclado.

Agora clique no Personalização seção na barra lateral esquerda.

Aqui, clique no Temas seção no Personalização.

Agora, clique no Fundo opção. A partir daqui, você poderá personalizar seu plano de fundo.

Clique no menu suspenso ao lado do Personalize seu plano de fundo, e na lista selecione Foto.

Agora clique no Procurar fotos opção em Escolha uma foto seção e vá para o local da imagem que você deseja usar como plano de fundo. Selecione a foto e defina-a como plano de fundo.

Você também pode escolher como deseja que a imagem caiba em sua área de trabalho.

Tente mudar os temas

Você pode enfrentar esse problema devido ao tema problemático. Você pode tentar alterar o tema e verificar se enfrenta o problema. Para alterar o tema, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Em Configurações, vá para o Personalização seção da barra lateral esquerda.

Agora clique no Temas no Personalização.

Agora selecione qualquer outro tema além do seu tema atual.

Depois de alterar o tema, seu problema deve ser resolvido.

Excluir o tema e reinstalá-lo

Se alterar o tema corrigir o problema de não encontrar um dos arquivos neste tema, há algum problema com o tema. O que você pode fazer é excluir o tema e reinstalá-lo no seu PC. Para excluir o tema e reinstalá-lo no seu PC, siga as etapas abaixo-

No Definições aplicativo do seu PC, vá para o Personalização seção da barra lateral esquerda.

Aqui, clique no Temas opção. Certifique-se de que o tema com o problema esteja inativo e que você esteja usando algum outro tema.

Clique com o botão direito do mouse no tema que está causando o problema e clique em Excluir para excluir o tema.

Depois de excluir o tema, você terá que reinstalá-lo. Se você deseja baixar o tema da Microsoft Store, clique no botão Procurar temas opção na mesma página.

Isso o levará à Microsoft Store e você poderá baixar e instalar o tema desejado aqui.

Você pode navegar na Internet e pesquisar o tema que está procurando e instalá-lo no seu PC.

Desativar as configurações de sincronização

Outra coisa que você pode tentar fazer é desativar as configurações de sincronização. Anteriormente, era conhecido como configurações de sincronização, mas agora não há opção separada para isso e você pode fazer isso no backup do Windows. Para desativar as configurações de sincronização, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar clicando no Ícone Iniciar no Barra de tarefas .

No Menu Iniciar, procurar por Sincronize suas configurações e abri-lo.

Você será cabeça para o Backup do Windows página nas configurações.

Aqui desligue Lembrar meus aplicativos e Lembrar minhas preferências alternar. Isso desativará as configurações de sincronização no seu PC.

Agora você não deve mais encontrar um dos arquivos neste problema de tema.

Palavras finais

Estes foram alguns métodos de solução de problemas para ajudar a corrigir o Windows 11 não consegue encontrar um dos arquivos neste problema de tema. Você pode seguir as etapas acima se estiver enfrentando esse problema e poderá resolvê-lo.