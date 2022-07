CRÉDITO CONSIGNADO AUXÍLIO BRASIL: Liberação já APROVADA? Quais as condições?

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) que garante a liberação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Agora, o texto seguirá para apreciação no Senado Federal.

Os senadores devem fazer a votação da MP no dia 17 de julho, caso contrário, perderá a validade. Na verdade, com a publicação da medida, o empréstimo consignado já devia ser autorizado.

No entanto, os beneficiários do programa social ainda não podem fazer a contratação do crédito, uma vez que as regras gerais sobre a iniciativa não foram estabelecidas.

Como deve funcionar o empréstimo no Auxílio Brasil

O empréstimo consignado é uma modalidade em que o pagamento da dívida é descontado mensalmente diretamente no contracheque ou benefício do contratante.

A categoria é mais comum para aposentados e pensionistas do INSS e para servidores públicos. Assim, antes do depósito do salário ou do abono, a parcela do empréstimo é descontada.

Sendo assim, considerando o pagamento mínimo de R$ 400, o responsável pode pegar o empréstimo. Vale lembrar que a modalidade disponibiliza uma série de vantagens, como:

Liberação para quem tem nome sujo, considerando que o pagamento da dívida é efetuado diretamente em folha;

Melhores taxas de juros comparados a qualquer outra linha de crédito pessoal, uma vez que não há risco de inadimplência.

No que se refere as condições de contratação do empréstimo pelos beneficiários do Auxílio Brasil, estão:

Comprometimento de até 40% do valor do Auxílio Brasil para o empréstimo;

para o empréstimo; Sem avaliação de risco de crédito;

O empréstimo pode ser oferecido por qualquer banco.

Cabe salientar que 40% do valor do Auxílio Brasil significa o comprometimento de até R$ 160 do benefício mensal, equivalente a R$ 400.

Onde solicitar o empréstimo do Auxílio Brasil

Caso a MP seja aprovada, o crédito consignado deverá ser contratado pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem. Pela mesma plataforma será possível acompanhar o pagamento da dívida.

Campanha pelo consignado

Nas últimas semanas, centenas de usuários se reuniram para realizar uma campanha nas redes sociais. Usuários do Auxílio Brasil usaram a caixa de comentários dos perfis oficiais do Ministério da Cidadania para clamar pela liberação do consignado.

Os cidadãos usaram hashtags e pediram para que o Governo desse uma explicação para o atraso nas liberações do crédito. Na ocasião, o perfil oficial do Ministério da Cidadania garantiu que o crédito estava em construção.

Embora exista apelo popular pela liberação do consignado, membros da oposição no Congresso afirmam que a ideia do Governo Federal poderia ser perigosa. Os parlamentares alegam que a contratação do crédito poderia contribuir para um maior endividamento dos brasileiros. Como dito, as discussões devem seguir no Senado.