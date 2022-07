Crédito consignado: conheça as vantagens além dos juros baixos

O crédito consignado é uma das linhas de produtos mais baratas do mercado. Entre suas vantagens está a segurança de pagamento que garante taxas de juros mais baixas. Se precisar de crédito, confira as dicas do Banco Central para saber o que fazer antes de contratar.

As parcelas são descontadas diretamente dos salários ou benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dito isto, os pagamentos são garantidos, então os juros são menores. Saiba que o crédito consignado sobre o qual o Notícias Concursos, na matéria desta terça-feira (26) comentará, é utilizado principalmente por servidores públicos e segurados do INSS.

Vantagens do crédito consignado

Em primeiro lugar, a principal diretriz é ter cautela antes de contratar qualquer tipo de empréstimo, em especial o consignado, mesmo com todas as vantagens dessa linha. É necessário saber quanto do seu pagamento será destinado ao pagamento. Se o valor for alto, a orientação é reconsiderar o uso do crédito.

Outro detalhe é tomar cuidado para não cair em ciladas. Não existe pré-pagamento. Portanto, não faça nenhum depósito para conseguir um produto financeiro.

Os interessados ??nesta linha de crédito devem consultar as taxas de juros para ver qual é mais atrativa. Outro ponto é confirmar se a instituição que concede o empréstimo está autorizada pelo Banco Central.

Geralmente, o consignado é mais fácil de contratar porque o banco tem mais garantia de pagamento. Além disso, os prazos de pagamento tendem a ser mais longos do que outras linhas de crédito.

Em algumas instituições, o pagamento é liberado para quitação até 120 meses. Apesar dos benefícios, é importante considerar que se trata de um empréstimo de longo prazo. Ou seja, os interesses ficam comprometidos por mais tempo. Por isso, antes de contratar, a dica é conferir se as parcelas cabem no orçamento. Por exemplo, use a folha de pagamento para pagar dívidas com juros mais altos.

Assim, conheça bem sua situação financeira e veja se essa é uma boa opção para você. O crédito consignado não deve comprometer muito da sua renda, pois você ainda tem outras despesas.