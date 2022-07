CRF SP abre concurso público com salários até R$ 9,2 mil

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF – SP) está com concurso público aberto para profissionais de nível médio e superior.

As oportunidades são destinadas ao preenchimento de vagas na área administrativa e de tecnologia.

Os salários vão de R$ 2.503,75 a R$ 9.229,11 mensais.

Vagas e salários CRF SP

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo oferece, ao todo, 11 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos de nível médio e superior:

Nível médio

Agente administrativo – 6 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista – Cadastro Reserva;

Assistente de Tecnologia da Informação – Suporte e Sistemas – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Nível superior

Analista de Pessoal – Cadastro Reserva;

Analista de Tecnologia da Informação – Sistema – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Analista de Tecnologia da Informação – Suporte – Cadastro Reserva;

Consultor Administrativo – Cadastro Reserva;

Consultor de Gestão de Pessoas – Cadastro Reserva;

Consultor de Licitações e Contratos – Cadastro Reserva;

Contador – Cadastro Reserva;

Desenvolvedor Web – Cadastro Reserva;

Design Gráfico – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Farmacêutico Consultor – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Farmacêutico Fiscal – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Jornalista – Cadastro Reserva;

Procurador – Cadastro Reserva;

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio do CRF vão de R$ 2.503,75 a R$ 3.184,36, já para os cargos de nível superior os salários variam de R$ 3.904,32 a R$ 9.229,11 mensais.

Todos os cargos possuem jornada de 40 horas semanais.

Além do salário, o CRF ainda oferece:

Vale Transporte;

Vale alimentação;

Auxílio Alimentação;

Convenio Médico;

Convenio Odontológico;

As vagas do CRF são destinadas as cidades de:

São Paulo;

Sorocaba;

São José dos Campos;

São José do Rio Preto;

São João da Boa Vista;

Santos;

Santo André,

Ribeirão Preto;

Presidente Prudente;

Piracicaba;

Osasco;

Mogi das Cruzes;

Marilia;

Jundiaí;

Guarulhos;

Franca;

Fernandópolis;

Campinas;

Bragança Paulista;

Bauru;

Araraquara;

Araçatuba;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de possuir no mínimo seis meses de experiência na área.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições CRF SP

Os interessados em participar do concurso público para o CRF SP devem realizar a inscrição no período de 04 de agosto de 2022 a 12 de setembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 57,10 para os cargos de nível médio e R$ 73,10 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso CRF SP

O concurso para o CRF SP avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os candidatos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de outubro de 2022.

O cargo de agente administrativo contará ainda com prova de redação, enquanto os cargos de motorista e agente de manutenção preveem a realização de prova prática.

Para os cargos de nível superior haverá também prova prática, prova de redação, peça processual e prova de títulos, dependendo de cada cargo.

Clique aqui para consultar o edital do CRF SP na íntegra e obter maiores informações sobre as provas, o conteúdo programático, além do cronograma completo e as atribuições de cada cargo.