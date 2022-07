O currículo é um documento que direciona a sua trajetória profissional, por isso, é importante construí-lo de forma sucinta e organizada para que receba o convite para uma entrevista de emprego de seu real interesse.

Currículo: construa o seu documento profissional de forma sucinta e objetiva

O mercado atual é volátil e essa inconstância impacta o fluxo de recrutamento e seleção das empresas. Por isso, o candidato deve elaborar um currículo de forma direcionada, considerando a sua trajetória e o seu objetivo.

Dados pessoais

As suas informações pessoais devem priorizar os dados de contato, evitando dados desnecessários, como números referentes aos seus documentos e informações sobre filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. É possível informar o seu cargo pretendido, considerando a hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de relacionamento com o cliente; analista de faturamento; gerente de equipe de vendas etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional deve ser informada de maneira sucinta. Destaque os principais pontos quanto às atividades exercidas em seus empregos anteriores, além de informar o nome das organizações pelas quais passou e o respectivo período de sua atuação em cada uma delas.

Escolaridade

Insira as informações acadêmicas através da mesma lógica, priorizando os dados atuais e detalhando informações, caso estude. Sendo assim, é importante que informe a previsão de término do curso em andamento e a modalidade do ensino, ou seja, se estuda de maneira online ou presencial.

LinkedIn

O LinkedIn é uma ferramenta amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo assim, é relevante que utilize o LinkedIn para direcionar os envios do seu currículo, elevando positivamente a sua visibilidade profissional.

Faça adaptações e priorize os dados atuais

É importante que adapte as dicas citadas e priorize as informações mais atuais através da ordem cronológica inversa. Além disso, o seu currículo ganha destaque pela organização e clareza de informações. Sendo assim, opte por um formato simples e objetivo. É viável realizar uma revisão ortográfica no seu documento profissional.

Resumo

É importante ressaltar que, caso o candidato opte por resumir o seu currículo, deve criar uma relação entre as suas habilidades sociocomportamentais e as atividades exercidas durante seus empregos anteriores, ainda que essa relação ocorra de forma indireta.

Visto que esse é um ponto de análise importante dentro do processo de recrutamento e seleção. Dessa forma, o candidato construirá um documento profissional assertivo, atualizado e dinâmico.