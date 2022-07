O seu currículo é um documento que deve ser direcionado dentro do mercado de trabalho atual. Por isso, é viável que você destaque suas informações de modo objetivo e direcionado.

Currículo: destaque a sua trajetória profissional de forma dinâmica

O candidato deve direcionar o seu currículo de forma objetiva e dinâmica, considerando a atual necessidade das empresas por profissionais resilientes e capacitados. No entanto, o destaque do seu currículo ocorre pela maneira como você insere as informações, sendo de grande valia que elas sejam sucintas e objetivas.

Dados pessoais

Destaque suas informações pessoais de modo objetivo, evitando informações excessivas e desnecessárias, como números referentes a RG, CPF, CNH etc.

Objetivo

Informe o seu objetivo, considerando a sua hierarquia atual dentro da sua área de atuação e o cargo pretendido. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Destaque a sua trajetória profissional

É muito importante que você destaque a sua trajetória profissional através da ordem cronológica inversa, priorizando os dados mais atuais. Além disso, é viável que você destaque as suas atividades exercidas de maneira sucinta, realizando pequenos apontamentos. Visto que o seu currículo será explorado futuramente durante a entrevista de emprego.

Considere informar o nome das empresas pelas quais você passou e o respectivo período de atuação. Faça um resumo de suas atividades exercidas. Lembre-se de que o currículo não será analisado de forma ampla se você inserir uma narrativa concreta, visto que o excesso de informações pode poluir a visualização do documento.

Direcione a sua trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve ser informada com a mesma lógica, priorizando as informações mais atuais e o nome da instituição de ensino. Além disso, informe cursos concluídos e cursos em andamento.

Atualize o seu perfil no Linkedin e direcione os envios do seu currículo

É cabível ao candidato que mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado, já que o Linkedin é uma ferramenta utilizada por diversas empresas para o recrutamento e seleção. Sendo assim, direcione os envios do seu currículo de forma online e eleve positivamente a visibilidade de sua trajetória profissional.

Destaque positivamente o seu currículo

Portanto, é viável para o candidato direcionar o seu currículo através da objetividade das informações. Dessa forma, poderá destacar positivamente o seu documento profissional, elevando o destaque positivo de sua trajetória até o momento. Assim, poderá ser convidado para uma entrevista de emprego de seu interesse, direcionando assim a sua carreira profissional em longo prazo.