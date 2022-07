O currículo é fundamental para o direcionamento de sua trajetória profissional. Por isso, é importante que priorize a organização e a assertividade quando da elaboração do seu documento.

Currículo: direcione a elaboração do seu documento profissional

O mercado de trabalho está em constante evolução, refletindo a volatilidade da economia, sendo assim, esse fluxo impacta o processo de recrutamento e seleção das empresas. Por isso, as empresas buscam por profissionais capacitados e resilientes. Visto que é necessário demonstrar conhecimento e facilidade para lidar com fatores externos.

O currículo do candidato é uma espécie de vitrine do seu profissionalismo. Por isso, quanto mais sucinto e objetivo for o documento profissional, mais atrativo ele se torna para uma empresa na era digital.

Dados pessoais

É relevante que destaque suas informações pessoais de forma assertiva, priorizando dados objetivos e evitando informar números de documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve prezar pela hierarquia dentro da sua área profissional, considerando o seu cargo pretendido. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de recrutamento e seleção; analista de projetos; gerente de equipe de vendas etc.

Escolaridade

O destaque de sua carreira acadêmica deve ocorrer por conta da objetividade durante a elaboração do currículo. Informe o nome da instituição de ensino e o curso concluído, bem como, informe o período estudado.

Caso seja um estudante, informe a previsão de término do curso atual e a modalidade do ensino. Visto que é importante que a empresa saiba se o candidato estuda de maneira online ou presencial.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é de extrema valia durante o processo seletivo para que receba o convite para uma entrevista de emprego de seu interesse. É viável que informe de maneira organizada as empresas pelas quais você passou e o respectivo período trabalhado.

Priorize dados atuais

No que tange às atividades exercidas durante a elaboração do seu currículo, é importante prezar pela ordem cronológica inversa, priorizando as informações mais atuais e resumindo sua rotina em cada empresa através de apontamentos importantes dentro da sua área de atuação.

O seu currículo será explorado futuramente durante uma entrevista de emprego, por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração. Visto que um currículo muito extenso pode se tornar desinteressante para o profissional de recrutamento e seleção, fazendo com que o profissional que busca uma recolocação no mercado fique aquém do seu potencial. Sendo assim, priorize a objetividade e destaque seu o seu currículo de maneira sucinta.