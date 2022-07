O currículo do candidato é um documento profissional que deve ser elaborado dentro desse conceito. Sendo assim, é importante que preze por inserir as informações em ordem cronológica e de forma sucinta.

Currículo: elabore o seu documento profissional de forma objetiva e sucinta

O destaque do currículo profissional na era digital ocorre por sua assertividade quando de sua elaboração. Visto que muitos fatores impactam a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção, que possui pouco tempo hábil para uma análise inicial.

Dados pessoais

O destaque dos seus dados pessoais deve ocorrer de maneira objetiva. Sendo assim, informe dados essenciais, não inserindo informações desnecessárias, como números referentes aos seus documentos ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O objetivo no currículo deve ser claro e direto. No entanto, é possível que pormenorize o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia atual. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de faturamento; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional deve contemplar os principais pontos das atividades exercidas em seus empregos anteriores. Lembre-se de que o seu currículo será explorado posteriormente, por isso, não é cabível que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração. Sendo assim, informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu respectivo período trabalhado.

Escolaridade

A sua escolaridade deve acompanhar a mesma lógica das demais informações. Sendo assim, preze pela ordem cronológica inversa dos fatos. Visto que é importante considerar as informações mais atuais.

Caso estude, informe a previsão de término do curso em andamento e a modalidade de ensino (online ou presencial). Sobre cursos concluídos, é importante informar o período estudado e as respectivas instituições de ensino.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Não menos importante, caso o candidato tenha um perfil no Linkedin, é viável que mantenha-o atualizado, já que o Linkedin é uma ferramenta amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas na era digital, sendo uma ferramenta que pode auxiliar o candidato para que direcione os envie do seu currículo para empresas de seu interesse.

Evite dados excessivos e adapte os pontos citados

Portanto, é relevante que faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu currículo no mercado de trabalho de forma objetiva e sucinta, considerando que o seu currículo será explorado posteriormente durante uma entrevista de emprego. Sendo assim, não é cabível que informe dados excessivos e narrativas concretas durante a elaboração do seu documento profissional.