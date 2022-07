O candidato deve elaborar o seu currículo de maneira sucinta, objetiva e direcionada, considerando a instabilidade do mercado e a necessidade das empresas por profissionais cada vez mais resilientes e capacitados.

Currículo: elabore o seu documento profissional de maneira objetiva e sucinta

No mercado de trabalho atual, não apenas o candidato é avaliado pela sua capacitação, considerando os seus estudos acadêmicos e cursos extracurriculares.

Destaque suas habilidades sociocomportamentais

Embora o candidato seja amplamente analisado por uma questão técnica, as habilidades sociocomportamentais também são avaliadas durante uma entrevista de emprego. Por isso, através do direcionamento do currículo, o candidato pode reforçar suas habilidades e seu conhecimento de maneira que atraia a atenção do profissional de recrutamento e seleção de modo orgânico.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais através da objetividade quando da elaboração das informações. Por isso, é relevante que você não insira números de documentação pessoal, por exemplo.

Objetivos

Informe o seu objetivo de maneira direcionada dentro do seu currículo. Você pode considerar o seu cargo e hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; gerente comercial etc.

Escolaridade

Destaque de forma objetiva a sua qualificação profissional. Sendo assim, informe cursos concluídos e dê detalhes sobre cursos em andamento, já que é pertinente que informe a previsão de término do curso atual e se você estuda de maneira online.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional é de extrema valia para a avaliação feita pelo profissional durante a seleção. Sendo assim, destaque no currículo o nome das organizações nas quais você trabalhou e o respectivo período de sua atuação. De forma sucinta, descreva as principais atividades exercidas. Lembre-se de realizar pequenos apontamentos, utilizando termos pertinentes a sua área de atuação.

Organize as informações

O seu currículo é um documento que será explorado futuramente. Por isso, é importante que você não informe uma narrativa completa durante a sua elaboração, já que você pode poluir visualmente seu documento, fazendo com que ele seja descartado durante uma análise inicial.

Mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado

Não menos importante, o candidato deve atualizar o seu perfil no Linkedin. Uma vez que essa é uma ferramenta amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas, sendo um ponto relevante para o candidato direcionar o seu perfil profissional e elevar as suas chances de sucesso, destacando o seu potencial no mercado atual.