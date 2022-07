O seu currículo é um documento profissional e deve ser conceituado dessa forma, por isso, é importante que você, na condição de candidato, elabore um currículo direcionado, objetivo e dinâmico.

Currículo: elabore um documento profissional objetivo e dinâmico

A atração do currículo na era digital ocorre por meio de sua objetividade e organização quando de sua elaboração. Por isso, quanto mais objetivo for um currículo, mais atrativo ele se torna no mercado de trabalho atual.

Priorize os dados atuais

Para que o seu currículo obtenha a atenção esperada dentro do processo de recrutamento e seleção, você deve prezar pela organização quando de sua elaboração, pela ordem cronológica inversa dos fatos e pela maneira sucinta de descrevê-los.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais, por exemplo, devem ser direcionados de maneira objetiva. Sendo assim, coloque informações básicas e não insira dados desnecessários, como números referentes a documentos pessoais ou dados de filiação.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, é importante que você informe o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia de sua última função. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de atendimento ao cliente; gerente de faturamento etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um ponto de grande valia na avaliação feita pela empresa. Por isso, informe o nome das empresas pelas quais você passou e o período trabalhado. Além disso, é importante que você descreva de forma sucinta as suas principais atividades exercidas. Lembre-se de que o currículo será explorado futuramente, por isso, não é o momento de você descrever uma situação concreta.

Escolaridade

Informe a sua escolaridade considerando o nome das instituições e o período estudado, bem como, informe detalhes sobre cursos em andamento, principalmente, considerando a previsão de término do curso e a modalidade do ensino.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

É aconselhável ao candidato no mercado atual que direcione o seu perfil também de forma online através do LinkedIn. Visto que a plataforma é amplamente utilizada no recrutamento e seleção de diversas empresas. Por isso, o LinkedIn é uma opção viável para o candidato elevar positivamente a sua visibilidade profissional.

Faça adaptações dos pontos citados

Portanto, é importante que o candidato adapte os pontos citados e evite ficar aquém do seu potencial profissional. Haja vista que um currículo bem elaborado pode ser a porta de entrada para uma empresa que atenda aos seus objetivos profissionais em longo prazo.