O currículo do candidato é uma ferramenta de gestão de carreira, já que por meio de um currículo assertivo, o candidato pode receber o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.

Currículo: uma ferramenta de gestão profissional no mercado atual

A inconstância do mercado, de forma ampla, impacta o mercado de trabalho. Visto que as empresas modificam, de forma constante, o fluxo de recrutamento e seleção. Sendo assim, o currículo do candidato deve se destacar dentro dessa vertente de modo sucinto, organizado e objetivo.

O destaque do seu currículo deve ocorrer pela organização das informações e pela objetividade no que tange ao seu perfil profissional e a definição de suas metas em longo prazo.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ser direcionados de maneira que evite inserir informações desnecessárias, como números de documentos e dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

Destaque o seu objetivo pela assertividade. Sendo assim, priorize o seu cargo dentro da forma de atuação, considerando a hierarquia atual. Por exemplo: auxiliar de estoque; analista de recrutamento e seleção; gerente de marketing digital; assistente de atendimento ao cliente etc.

Experiência profissional

Descreva a sua trajetória profissional de maneira sucinta. Lembre-se de que o seu currículo é um documento que será explorado durante a entrevista de emprego, por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração.

Informe o nome das organizações pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas. Faça apontamentos sobre as atividades exercidas e, caso seja possível, utilize termos relevantes dentro do seu segmento de atuação profissional.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve ser informada de modo objetivo, tal como todos os dados dentro do currículo. É importante destacar cursos concluídos e em andamento. Além disso, é relevante que você priorize a ordem cronológica inversa, ou seja, destaque os dados mais atuais.

Resumo do currículo

Caso você opte por resumir o seu currículo, é importante que direcione suas habilidades comportamentais, fazendo algum tipo de relação com as atividades exercidas em seus empregos anteriores, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta.

Visto que o profissional de recrutamento e seleção avalia a coerência na elaboração do currículo. Portanto, adapte os pontos citados e destaque positivamente o seu perfil profissional no mercado de trabalho atual, e modo que alcance o seu objetivo em longo prazo, considerando seus valores e o seu perfil profissional.