Cursinho gratuito Academia Enem recebe inscrições para novas turmas

O período de inscrição para a formação de novas turmas do cursinho pré-vestibular Academia Enem está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de agosto. As turmas são para as turmas do segundo semestre deste ano.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do Portal da Juventude. De acordo com as diretrizes, as inscrições são gratuitas.

O cursinho preparatório tem como objetivo preparar estudantes que estão cursando ou já concluíram o ensino médio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com foco o Enem 2022, cuja aplicação acontecerá no mês de novembro. Além disso, o cursinho prepara estudantes para outros processos seletivos de acesso ao ensino superior.

O cursinho Academia Enem está ofertando mais de 3 mil vagas para esta edição. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição dos candidatos. As diretrizes do exame estabelecem ainda os alunos que estudaram na rede pública terão prioridade no preenchimento de vagas.

De acordo com o cronograma, as aulas da Academia Enem 2022 de Fortaleza acontecerão virtualmente, pela internet. No entanto, o curso também realizará aulões presenciais. Os aulões serão no Ginásio Paulo Sarasate, aos sábados e domingos, às 13h.

O cursinho oferta acesso a simulados, a material didático diverso, correção de redações e banco de questões de provas anteriores do Enem, além das aulas on-line. O cursinho funciona sob a coordenação da Secretaria Municipal da Juventude da Prefeitura de Fortaleza (CE).

Veja mais detalhes no site do cursinho.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp recebe os pedidos de isenção de taxa do Vestibular Misto 2023; saiba mais.