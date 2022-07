Cursinho gratuito pré-Enem em Salvador recebe inscrições até domingo (17)

O cursinho gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. O período de inscrição para o IngreSSAr segue aberto até o próximo domingo, dia 17 de julho.

O cursinho pré-Enem é totalmente gratuito. Portanto, segundo as diretrizes, não há cobrança de taxa de inscrição ou participação. Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site do IngreSSAr.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e tem como objetivo ajudar jovens estudantes a se prepararem para as provas do Enem e de outros vestibulares.

Podem se inscrever jovens com idade entre 16 a 29 anos que estejam matriculados no último ano do ensino médio ou que tenham concluído essa fase em escolas da rede pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares. Estudantes da EJA também podem participar, desde que estejam no último ano ou tenham concluído os estudos na rede pública.

Além disso, para participar, é requisito ser residente de Salvador (BA) e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Seleção

A seleção dos inscritos será feita a partir do somatório dos pontos estabelecidos no edital: Veja a seguir:

Estar cursando em 2022 o 3º ano do ensino médio em escola pública: 4 pontos

Estar cursando em 2022 o 3º ano do ensino médio em escola particular na condição de bolsista integral: 3 pontos

Ter cursado o ensino médio completo (inclusive EJA) em escola pública: 5 pontos

Ter cursado o ensino médio em escola particular na condição de bolsista integral: 4 pontos

Inscritos no CadÚnico: 2 pontos

Candidatos inscritos no Enem 2022: 1 ponto

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total para o IngreSSAr neste ano é de mil vagas. Além disso, haverá a seleção de mais 300 candidatos para compor cadastro de reserva.

A publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 25 de julho, com recebimento de recursos nos dias 25, 26 e 27 seguintes. O resultado final, com a relação de selecionados, está previsto para o dia 29 de julho.

