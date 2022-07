Cursinho gratuito pré-universitário da Unesp recebe inscrições

O período de inscrição da seleção para a formação de novas turmas do Cursinho Pré-Universitário da Universidade Estadual Paulista (Unesp) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 5 de agosto.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site da Unesp. As inscrições são gratuitas.

Conforme as diretrizes, podem se inscrever estudantes que estão matriculados no 2º ou no 3º ano do ensino médio. O curso também pode ser feito por aqueles que já concluíram esse ciclo de ensino.

Nesta edição, o cursinho está ofertando 160 vagas, sendo 80 vagas para a unidade de Assis/Maracaí, 40 para a unidade de Tarumã e 40 para a unidade de Palmital. O preenchimento das vagas seguirá os seguintes critérios, em ordem de prioridade:

Candidatos do 3º ano do ensino médio em escola pública. Candidatos do 3º ano do ensino médio em escola particular com 100% de bolsa; Candidatos do 3º ano do ensino médio em escola particular com bolsa parcial. Candidatos do 2º ano do ensino médio em escola pública. Candidatos do 2º ano do ensino médio em escola particular com 100% de bolsa. Candidatos do 2º ano do ensino médio em escola particular com bolsa parcial.

O cursinho pré-vestibular da Unesp tem como objetivo preparar os estudantes para as provas do processo seletivo que dá acesso aos cursos do ensino superior. Nesse sentido, o curso prepara os alunos também para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para vestibulares tradicionais de outras instituições.

Aulas e resultados

De acordo com o cronograma, as aulas do cursinho terão início no dia 8 de agosto, mesma data de divulgação do resultado, com os nomes dos estudantes selecionados na seleção.

A 1ª chamada deve ser publicada a partir das 11h do dia 8 de agosto. Há ainda a possibilidade de uma 2ª chamada para o dia 17 de agosto.

