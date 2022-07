DASA tem banco de talentos aberto para possíveis vagas; veja como se inscrever

A DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil, anunciou recentemente a disponibilidade de inscrição para seu banco de talentos, com possíveis vagas futuras em diferentes unidades do país. Para se inscrever será fundamental atender aos critérios estabelecidos. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações.

DASA divulga a abertura do seu banco de talentos em diferentes áreas

Uma das maiores redes de laboratórios da América Latina, a DASA, anunciou recentemente a abertura de novas oportunidades para seu banco de talentos. Os candidatos que tenham interesse em se inscrever devem atender a todos os critérios dentro da vaga pretendida.

Além de salários fixos e acima da média salarial, todos os funcionários recebem uma série de vantagens, como vale-transporte, bonificação por desempenho, programa de desenvolvimento, clube de vantagens, plano de saúde, seguro de vida, gympass, vale-refeição, vale-alimentação e refeitório no local de trabalho.

Confira as vagas disponíveis para candidatura na empresa DASA:

Analistas de Microbiologia;

Analistas de Citometria;

Assistentes de Coleta;

Assistentes de Pesquisas Clínicas;

Auxiliares de Enfermagem ;

Auxiliares Operacionais;

Coordenadores de Unidades Hospitalares;

Farmacêuticos;

Recepcionistas;

Supervisores de Enfermagem.

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte da empresa DASA, deverão atender a todos os critérios e preencher sua ficha cadastral através da plataforma Gupy, clicando no link de participação.

É importante ressaltar que as fichas preenchidas serão destinadas ao banco de talentos da empresa, onde futuramente o interessado poderá ser chamado para realizar um processo seletivo.

