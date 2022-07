De bem com o Serasa: pague as contas em dia e tenha impacto positivo na pontuação

É uma prática comum as empresas consultarem o CPF dos clientes para saber suas pontuações durante o processo de análise de crédito. O score representa o comportamento financeiro de cada pessoa. É por isso que é tão importante ter uma boa reputação junto ao Serasa. Pagar suas contas em dia é a chave para ter um score alto.

O Score 2.0 tem uma nova forma de calcular pontos. Varia de 0 a 1000, e quanto maior a pontuação, maiores são as chances do crédito ser aprovado no mercado. Conheça mais sobre as vantagens de pagar tudo em dia e ter nome limpo no Serasa na matéria deste sábado (09) do Notícias Concursos.

Contas em dia e bom score junto ao Serasa

Segundo a Serasa, o novo cálculo foca mais nos pagamentos em dia. Ou seja, pagar em dia tem mais peso na pontuação. Enquanto as contas estiverem em ordem, isso será registrado no Registro Ativo.

O órgão de proteção ao crédito define algumas categorias que são analisadas na formulação das pontuações. Cada um deles tem um peso diferente no cálculo. Os critérios incluem histórico da dívida, desembolso de crédito e tempo de uso do crédito.

Dito isto, aqueles que pagaram suas contas em dia pontuaram mais. De acordo com a Serasa, os pagamentos a crédito representam 43,6% da pontuação. Aqueles que obtiveram entre 701 e 1.000 foram considerados excelentes de acordo com a classificação. As pessoas com pontos entre 501-700 pontuaram bem, e os consumidores com pontuações entre 301-500 eram regulares. É considerado baixo entre 0 e 300.

Algumas práticas podem ajudar quem quer melhorar sua pontuação. Para quem está com pressa, é um pouco mais difícil, pois tal ação não passa a valer imediatamente. É preciso um prazo para o sistema ir registrando e ter uma base de dados grande o suficiente.

Então, para tirar boas notas, é imprescindível limpar o nome, pagar as contas em dia e manter os dados atualizados. Outro detalhe importante é manter o Registro Ativo. Essa consulta é realizada de forma gratuita no site do birô de crédito.

É importante, então, sempre que possível, pagar as faturas alguns dias antes. Mas, o mais certo é não atrasar jamais. Isso porque fará com que a pontuação fique oscilando. Dessa forma, todo o esforço que você já tiver feito para aumentar os pontos junto ao Serasa irá por água abaixo.