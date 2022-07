Defesa Civil alerta para risco de desabamento de ponte em Palmeira dos Índios

A Prefeitura de Palmeira dos Índios, por meio da Defesa Civil e sob orientação do engenheiro Marcos André, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, volta a alertar sobre o risco de desabamento da ponte do Riacho do Guedes, na zona rural do município. A ponte foi interditada no sábado (2) mas veículos, inclusive de grande porte,…

A Prefeitura de Palmeira dos Índios, por meio da Defesa Civil e sob orientação do engenheiro Marcos André, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, volta a alertar sobre o risco de desabamento da ponte do Riacho do Guedes, na zona rural do município. A ponte foi interditada no sábado (2) mas veículos, inclusive de grande porte, trafegam pelo local e a fita zebrada de interdição foi retirada. Com isso, o risco de desabamento aumentou.

A correnteza destruiu a encosta de uma das cabeceiras da ponte, que liga importantes comunidades como Uruçu à Lagoa do Rancho e Lagoa do Rancho a Palmeira. No momento, todos esses acessos estão inacessíveis.