Defesa Civil Nacional repassa mais de R$ 5 milhões para três municípios de AL

A Defesa Civil Nacional vai repassar cerca de R$ 5 milhões para três municípios alagoanos atingidos pelas fortes chuvas. O recurso foi liberado para Murici, Branquinha e Rio Largo após publicação na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial da União.

A cidade de Murici deve receber mais de R$ 2,4 milhões para compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene e dormitório, água, refeições quentes, colchões e combustível, além de aluguel de veículo. O valor repassado para Branquinha gira em torno de R$ 973 mil, enquanto Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, recebe R$ 1,7 milhão.

Além dos municípíos alagoanos, outras quatro cidades vão receber mais de R$ 4 milhões para realizar açoes necessárias de reparação após as fortes chuvas. O valor total liberado para as sete cidades, ao todo, foi de R$ 9,6 milhões.

Santana do Mundaú e Porto Calvo

Nessa quarta-feira (13), os municípios de Santana do Mundaú e Porto Calvo receberam, juntos, mais de R$ 1 milhão da Defesa Civil Nacional para compra de materiais necessários. O recurso foi liberado após ter as portarias publicadas na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficila da União (DOU).

Como solicitar recursos federais

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD, a partir do Plano de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos de capacitação.