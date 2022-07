dicas para deixar os fios perfeitos

Usar vinagre no cabelo é apenas mais uma extensão da quantidade de serventias que esse composto possui. O seu uso mais comum é para limpezas de casa, além, é claro, do seu uso mais habitual no preparo de inúmeras e deliciosas refeições.

Sendo assim, as suas substâncias possuem um caráter extremamente versátil. Portanto, em função disso, têm potencial para deixar os fios perfeitos e bem fortalecidos. Além disso, o próprio couro cabeludo acaba ficando com um aspecto mais jovial, hidratado e com volume.

Confira dicas para usar vinagre no cabelo

O principal motivo de todos esses benefícios é o pH baixo que esse composto possui. Uma vez que essa característica permite uma melhor retirada de resíduos. Além de promover uma alta prevenção de processos inflamatórios e de proliferação de fungos.

Com isso, usar vinagre no cabelo pode mesmo se tornar uma rotina. Principalmente porque não há complicações na hora de aplicá-lo, podendo ser manejado facilmente por qualquer um. Logo, como ele é somente um complemento para deixar os fios perfeitos, o seu uso é perfeito para fazer após a lavagem normal.

Método de aplicação

A primeira etapa consiste em realizar a limpeza habitual da cabeça, com o uso de shampoo e condicionador de sua preferência e que seja adequado para o seu tipo de fio. Aqui, o diferencial será na hora do último enxágue, o qual não será feito apenas com água.

Nesse momento, é interessante que você já possua um frasco com o vinagre diluído, sendo o mais ideal 15ml para cada 350ml de água filtrada. Dessa forma, apenas será necessário aplicar diretamente a mistura, sem precisar enxaguar novamente.

Além do mais, o que pode ser feito é uma massagem com a substância no couro cabeludo. Assim, utilize um algodão e deslize sobre a superfície em movimentos circulares por aproximadamente 5 minutos, deixando mais 3 minutos para ele agir totalmente.

Regularidade

Nesse contexto, é preciso ter atenção aos intervalos em que você irá usar vinagre no cabelo. Afinal, tudo em excesso pode fazer mal e causar danos à saúde, ainda mais um líquido que possui um caráter muito ácido devido ao seu baixo pH.

Assim sendo, o recomendável é utilizá-lo uma vez a cada 15 dias, caso os fios estejam muito danificados, de modo a acelerar o processo de recuperação e nutrição. Em outras situações, seu uso deve ser feito somente 1 vez no mês ou naqueles dias de salão em que são feitos procedimentos químicos.

Lembrando que a mistura pode ser aplicada em qualquer tipo de cabelo, mantendo essa mesma regularidade em todos eles. Você pode diminuir o tempo se você preferir juntá-lo diretamente com o condicionador, lavando como de costume, mas somente 2 vezes ao mês.

Vinagre de maçã

Para mais, essa é a melhor opção para usar vinagre no cabelo, exatamente por conta da sua composição diferenciada, sendo muito mais natural. Ainda mais, pois a sua fabricação é feita por suco de maçã, um potente antimicrobiano.

Ainda, além de ser uma fonte de antioxidantes, ele possui uma substância denominada de ácido málico. Em conjunto com pectina e sais de potássio, os quais, em combinação, geram um efeito hidratante e de brilho, deixando os fios perfeitos e chamativos.

Sendo assim, esses aspectos terminam estimulando o crescimento, já que a presença de água melhora a circulação sanguínea nos folículos pilosos. Desse modo facilita o processo de nutrição, e previne a própria queda.

Vantagens

Além de todos esses benefícios, ainda há espaço para elencar mais vantagens de usar vinagre no cabelo. Como, por exemplo, a sua capacidade de selamento das cutículas, que acaba por dar mais luminosidade e menor volume quando o tempo está mais úmido.

Logo, a consequência direta é a diminuição de frizz, que é um dos problemas que mais incomodam as mulheres no dia a dia. Fazendo isso, o produto ainda tem o poder de fortalecer a elasticidade das madeixas, contribuindo para definir os cachos e as ondas, sem deixar os fios oleosos.

O resultado é uma facilidade para desembaraçá-los. Por fim, o composto colabora para que seja realizada uma verdadeira esfoliação do couro cabeludo, graças a sua riqueza em vitaminas B e C. Com isso, consoante à presença de ácido alfa-hidroxi, ocorre uma ação anti-inflamatória de prevenção à caspa.