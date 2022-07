Dicas para estudar literatura: confira!

Dicas para estudar literatura: descubra quais são elas

Todos nós sabemos que a matéria de literatura está presente nas principais provas do Brasil, como os vestibulares e o ENEM.

Dessa forma, é muito importante que você estude a disciplina e se prepare para responder questões sobre os mais variados temas relacionados à ela.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe algumas dicas que irão te ajudar a estudar literatura. Vamos conferir!

A importância das figuras de linguagem

As figuras de linguagem são, basicamente, recursos expressivos usados para criar um determinado efeito no leitor de um texto.

Estude e entenda as suas funções das figuras de linguagem mais recorrentes em textos literários para garantir um bom desempenho. Dentre as mais relevantes, podemos citar antítese, hipérbole, ironia, eufemismo e prosopopeia.

As figuras de linguagem são usadas com muita frequência dentro de textos literários. Assim, é fundamental que você as domine para compreender aspectos da literatura

Interpretação de texto

É fundamental que você tenha uma boa capacidade de interpretação de texto. Ela será extremamente importante para a resolução de questões de literatura.

Comece pelo mais básico que você possa encontrar e aumente aos poucos o grau de dificuldade. Procure textos com os quais você se identifica e que conhece o assunto, assim fica mais fácil de interpretar.

As escolas literárias

Dentre os tópicos mais abordados pelas questões de literatura nos vestibulares e na prova do ENEM, podemos citar as escolas literárias. As mais abordadas são: Quinhentismo (de 1500 a 1601), Barroco (de 1601 a 1768), Arcadismo (de 1768 a 1808), Romantismo (de 1836 a 1881), Realismo (de 1881 a 1893), Simbolismo (de 1893 a 1922) e Modernismo (de 1922 a 1945).

Os principais autores

É muito importante que você conheça os principais autores da literatura brasileira. Isso porque, eles são abordados com muita frequência por questões de literatura. Dentre eles, podemos citar: Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.