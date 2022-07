Dicas para usar parede ripada: aprenda 3 ideias

Um detalhe pode fazer toda diferença na hora de decorar. E, para ajudar você nessa tarefa, trouxemos 3 dicas para usar parede ripada e deixar a casa com outra cara. Implemente este conceito em seu lar e o torne mais bonito, aconchegante e acolhedor, sem gastar muito e de forma rápida e prática!

O que é parede ripada?

A parede ou painel ripado, é um elemento que está sendo cada vez mais utilizado em projetos que visam trazer conforto e acolhimento ao ambiente.

Como o próprio nome sugere, a parede ripada é composta por ripas de madeira que podem ter diferentes tamanhos e tonalidades. Ademais, esse estilo de decoração pode ser implementado em paredes inteiras ou somente em pequenas partes, chamadas de painel ripado.

A madeira vem sendo amplamente utilizada por sua versatilidade e facilidade em combinar com outros elementos. Além disso, assim como outros elementos naturais, ao usar parede ripada traz sensação de proximidade com a natureza, que causa mais conforto e bem-estar ao passar um tempo no cômodo.

O tipo de madeira mais indicado para fazer uma parede ripada é o mais amarelado ou em tons de marrom. Uma das opções mais utilizadas por projetistas e designers é a madeira de Freijó, Cumaru ou Imbuia. Enquanto que opções conhecidas na hora de fabricar móveis, como o Ipê e o Mogno, são raramente usadas para essa finalidade.

Apesar de ser um elemento muito comum e bastante simples de ser implementado, é comum algumas dúvidas surgirem na cabeça de quem decidiu utilizar esse elemento. E foi pensando nisso que separamos 3 dicas valiosas para te ajudar a seguir esse caminho, sem erros e sem dores de cabeça. Continue conosco e acompanhe!

Faça sua própria parede ripada

Se você deseja ter esse lindo elemento em sua sala, mas não dispõe de um orçamento que comporte todos os gastos, talvez a opção para você seja fazer sua própria parede ripada.

Apesar de parecer uma tarefa difícil, produzir a uma parede ripada pode ser bastante simples e econômico. Uma boa alternativa é optar por um painel de MDF e ir adicionando pequenas ripas de madeira de forma perpendicular.

Mas, atenção! Todas as ripas devem ter a mesma medida, bem como todas elas devem estar com a mesma distância entre si, para que sua parede fique harmônica.

Se você estiver com pouco dinheiro e um orçamento limitado, outra saída é fazer uma parede ripada fake. Ou seja, no lugar da madeira e das ripas, você pode optar por um papel de parede 3D, que passa a ilusão de ótica de que a parede é ripada.

É claro que olhando de perto, será perceptível de que se trata de um papel de parede. Entretanto, o efeito é muito bonito e pode ser uma ótima opção para quem quer ter esse elemento em casa sem gastar muito.

Não se prenda a um só local para sua parede ripada

Apesar de ficar linda na sala como painel de TV, você pode utilizar a parede ripada em qualquer cômodo da sua casa.

Tanto na cozinha, quanto no quarto e até mesmo no banheiro, se você busca um elemento natural, para trazer conforto atrelado à sofisticação e elegância, a parede ripada é a opção ideal para você.

Outro lugar muito legal para você decorar com esse estilo, é no seu quarto, na cabeceira da sua cama. Faça o painel de forma horizontal, sempre deixando alguns centímetros de borda em ambos os lados. Uma boa dica é acrescentar, também, alguns pequenos vasinhos de plantas, flores ou folhagens para trazer ainda mais sensação de proximidade com a natureza, deixando o seu quarto lindo e confortável.

Paredes ripadas para delimitar os ambientes

Além de bonitas e decorativas, as paredes ripadas também podem ter outra funcionalidade. Isso porque elas são perfeitas para delimitar onde termina e começa certos tipos de ambientes.

Por exemplo, se você deseja limitar sua cozinha americana e a sala, faça uma parede ripada separando os dois ambientes ou, então, utilize esse elemento para separar sua sala de jantar da varanda, quando elas estiverem integradas.

Gostou das dicas para ter parede ripada em casa?

Implemente a parede ripada em sua casa e tenha todas essas funcionalidades!

Um lar muito mais estiloso, com ideias diferentes dos demais e cheio de personalidade! É exatamente isso que você vai sentir na sua casa após colocar em prática as dicas aprendidas por aqui!

Temos certeza que vai ficar lindo e, no fim das contas, é muito mais simples do que se poderia pensar!