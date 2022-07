Digibee recruta profissionais no Brasil e Estados Unidos

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Digibee, plataforma eiPaaS (Enterprise Integration Platform as a Service), está recrutando profissionais no Brasil e Estados Unidos. A empresa é responsável pela integração de sistemas e conecta grandes empresas ao mundo digital.

São mais de 70 vagas abertas para diversas posições nas áreas de Product e Customer Success, Pre-sales, Sales, People, Finance e Marketing.

Há chances para os cargos de Software Engineers – Back End, Software Engineers – Front End, Quality Assurance, Cloud Engineers, Product Managers, Integration Developers, Solutions Architect, Functional Analyst, Instructional Developer, Sr Accounting Analyst, Sr Human Resources Business Partner, UX Researcher, Agile Master, Global Analyst Relations Leader, Pre-Sales Solutions Architect, Demand Generation Analyst, Account Executive, Tech Community Manager, Talent Pool – Tech Jobs, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante ter em mente que a Digibee está em busca de profissionais que estejam alinhados com sua cultura e integrados ao universo de tecnologia.

De acordo com a empresa, grande parte das vagas são focadas na operação do Brasil e outras para expansão da Digibee nos Estados Unidos, embora a empresa mantenha, em alguns casos, uma atuação 100% remota. Dessa forma, podem se candidatar pessoas de todo o país.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como plano de saúde custeado pela empresa, auxílio home office, remuneração variável, Gympass, possibilidade de trabalho 100% remoto, aulas de inglês e alguns benefícios focados no desenvolvimento de competências técnicas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar o currículo na página de carreira da empresa, disponível em https://boards.greenhouse.io/digibeeinc. Quem preferir, pode acessar também a página da empresa no LinkedIn.