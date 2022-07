Digio abre vagas de emprego para diversas áreas e funções

Já imaginou trabalhar em um dos principais bantechs do país? Esta pode ser a sua chance, já que a Digio abriu inúmeras vagas de emprego para diversas áreas e funções. Há chances para todos os níveis, de estágio e jovem aprendiz à especialistas e gerentes, nos departamentos de Back Office, Gente & Gestão, Operações, Produtos, Tecnologia da Informação, entre outros.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Banco de Dados (DBA), Analista de Dados, Analista de Gestão de Dados – Automação (Python), Analista de Gestão de Serviço Jr Incident Manager, Analista de Indicadores Pl (CX e Back Office), Analista de Infraestrutura Corporativa Sr, Analista de Intercâmbio Sr (Segurança do Produto), Analista de MIS e Portfólio Pleno, Analista de Monitoramento e Observabilidade Pleno, Analista de Operações Sênior, Analista de Operações Tangiveis, Analista de Produtos de Cobrança Sr, Analista de Produtos Empréstimo Sr, Analista de Segurança da Informação – Blue Team, Analista de Segurança Produto Pleno (Prevenção a Fraude), Analista Meios de Pagamento Jr, Analista Pleno de Produtos – Product Owner, Analista Pleno de Produtos – Tech PO, Analista Senior de Produtos, Arquiteto(a) de Soluções Digitais Sênior, Assistente Administrativo (vaga afirmativa para pessoas com deficiência), Cloud Security Engineer Sênior, Coordenador de Infraestrutura e Cloud Services, Data Gowth Hacker, Data Scientist, Especialista de Arquitetura de Soluções Digitais, Especialista de Segurança do Produto – Projetos, Especialista em Engenharia de Segurança da Informação, Estagiário de Segurança Produto (Prevenção a Fraude), Estagiário de Produtos Aquisição, UI Designer Sênior e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige ensino superior completo e experiência anterior. A Digio oferece a seus contratados salário compatível com o mercado e uma série de benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.