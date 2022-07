DINHEIRO ESQUECIDO: PIS/PASEP tem valores disponíveis; veja como receber

Cerca de R$ 208 milhões estão esquecidos por trabalhadores. O montante corresponde ao abono salarial PIS/Pasep ano-base 2019. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 320 mil pessoas têm direito.

Após os depósitos do abono salarial referente ao ano de 2020, o Governo Federal autorizou o pagamento retroativo dos valores. Segundo informações, os saques poderão ser realizados até 29 de dezembro deste ano.

Quem tem direito?

Para receber os valores o trabalhador precisa se enquadrar nos seguintes critérios:

Trabalhador inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

há, pelo menos, cinco anos; Cidadão que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração;

Trabalhador que recebeu mensalmente uma média de até dois salários mínimos;

Trabalhador que está com os dados atualizados pela empresa na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Vale lembrar que o valor do abono salarial de 2019 varia de R$ 92 a R$ 1.100, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de apuração e com o salário mínimo da época.

Como consultar?

Os trabalhadores podem verificar se possuem direito ao benefício esquecido ligando no telefone 158 ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além desses meios, é possível consultar os canais de atendimento do banco em que recebe o abono salarial.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do PIS, destinado aos trabalhadores do setor privado e o Banco do Brasil é o gerenciador do Pasep, voltado aos servidores públicos.

Sendo assim, os benefícios do PIS podem consultar as informações pelo aplicativo Caixa Trabalhador, site da caixa ou pelo atendimento telefônico da Caixa, no número 0800 726 0207.

Já os trabalhadores com direito ao Pasep, devem verificar sua situação pelos telefones do Banco do Brasil, no número 4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas, número 0800 729 0001 para as demais cidades e no número 0800 729 0088 para deficientes auditivos.

Como sacar o PIS/PASEP esquecido?

A solicitação do benefício, pode ser realizada em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.